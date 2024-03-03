巨人軍來台／舒治浩被大城卓三大棒嚇到 以為再見全壘打要輸了

樂天桃猿隊今天以0：0逼和讀賣巨人隊，但9局下大城卓三代打揮出中外野深遠飛球，猿隊第5任投手舒治浩本來以為完了，他說：「算是失投，被嚇到了，以為應是全壘打。」

舒治浩最後一局登板，保送首名打者泉口友汰，接著三振歐可耶瑠偉，此時大城出場代打，逮中第1球揮向中外野，最後在全壘打牆前被林政華接殺，再傳回內野形成再見雙殺，舒治浩大大鬆了一口氣。

他說：「被打到真的嚇到，應出去了，球棒的聲音不一樣，還以為輸了，要向林政華說謝謝。」

舒治浩未上場在場邊觀察巨人隊打者，認為他們適應能力很強，第1輪對決打不好，次輪都能打到球，自己變化球控制不錯，直球投不好是因想用蠻力。

生涯首次在台北大巨蛋亮相，舒治浩坦言看到3萬多人看球會緊張，但不能讓觀眾影響到自己，巨蛋確實比想像中還大。