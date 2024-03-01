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巨人軍來台／3隊激鬥大巨蛋 賽事直播聯合新聞網看得到

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人將在台北大巨蛋對決中職中信兄弟、樂天桃猿隊。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人將在台北大巨蛋對決中職中信兄弟、樂天桃猿隊。圖／聯合數位文創提供

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合明、後天於台北大巨蛋登場，聯合新聞網也將直播兩場賽事，即便無法到場的球迷，也能透過聯合新聞網關注這場棒球盛事。

巨人大軍昨天全隊穿著西裝帥氣抵台，隨即趕往台北大巨蛋練球，今天上午則是賽會安排的官方練球日，將有多名教練、選手預計接受訪問，暢談訪台體驗及明、後天的比賽。

巨人將在明天碰上中信兄弟隊、後天對戰樂天桃猿隊，在台北大巨蛋破台灣史上最高票房人數的球迷面前獻技，無法到場的球迷也別擔心，本次賽事由聯合數位文創主辦，緯來新聞網承聯合數位文創委託製播，聯合新聞網也將直播賽事。

主辦單位表示，鑑於報導需求、推廣棒球運動、尊重著作權，唯取得賽事授權商「聯合數位文創」同意不在此限，否則不得以直播形式拍攝現場畫面或拍攝網路上未經許可上傳畫面，作為新聞報導素材，准許於比賽期間側錄或現場接收SNG訊號於每小時播出120秒內的賽事畫面，畫面需有緯來電視網LOGO，賽事結束後新聞使用亦不得超過2分鐘，須於明顯處全程打上轉播出處。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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