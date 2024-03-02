巨人軍來台／奇妙緣分…3隊日籍教頭 皆首年帶隊

讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合今天登場，昨天三隊教頭、隊長齊聚開賽記者會，宣告賽事開打，巨人監督阿部慎之助喊話，把最好的陣容都帶來台灣了。

此次賽事聚集讀賣巨人、中信兄弟、樂天桃猿隊，去年十一月敲定的對戰組合，因緣巧合之下形成三隊教頭都是日本人，且都是新官上任，阿部慎之助接掌巨人兵符，中信兄弟、猿隊則分別由平野惠一、古久保健二接下帥印。

讀賣巨人傳奇捕手阿部慎之助，去年底接任監督，執掌球隊九十週年紀念賽的兵符，讓他深感榮幸，也感嘆「很希望不是監督，而是以選手身分來比賽」，希望大巨蛋的出現能夠讓台灣棒球更興盛。

迎戰重要比賽，阿部慎之助喊話帶來的就是最強陣容，「這次以總教練身分參加這個賽事，心情很雀躍和期待，選手陣容都是參加一軍集訓表現好的選手。」

平野惠一則是感謝主辦單位促成比賽，以及巨人給予中信兄弟機會參與。他說，巨人是一支具有歷史、強大的球隊，值得學習的地方很多，也希望台灣球迷能藉這次機會看到巨人精神。

古久保健二提到這次賽事有不可思議的緣分，三位日本教頭都是第一年帶隊就參與這次比賽，對巨人的印象是具有傳統精神、實力也好，從他們身上可以學到很多。

阿部慎之助與平野惠一是同期球員，如今又成為同期監督，平野期待這次的比賽能夠炒熱話題，這次巨人軍的球員，有一起打過球、也有學校後輩以及多位有名選手，「能夠和他們交手很光榮。」

猿隊一軍在今年春訓遠征日本宮崎，面對歐力士、軟銀隊，如今還要再戰巨人，古久保表示，因為是交流賽，不會有太細膩的作戰，傳達給選手的訊息就是把現在準備的狀態全力發揮出來，「我和選手一樣抱持雀躍和期待，面對這場對決。」

平野下達的作戰原則也是享受比賽，不會有太多的作戰，如果選手真的有困惑，會有一點點指導，但基本上不會干涉他們想要發揮的部分。