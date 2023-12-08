代表字合起來「缺蛋」 引發熱議

桃園市長張善政推薦的「缺」字獲選聯合報年度代表字，他昨天說，新冠疫情爆發的這幾年，從缺口罩到缺疫苗，人民生活上還遇到缺電和缺水，今年更是出現雞蛋都缺的情況，高房價和高通膨的生活，讓民眾荷包縮水，所以「缺」字是從近年民眾生活中面對的難處所發想的。

張善政表示，明年台灣就要展開新局，期待中央和地方一起努力，明年一定能有一個充滿希望的代表字。

而今年代表字第一名及第二名分別是「缺」及「蛋」，前兩名加起來剛好是「缺蛋」，引發熱議。對此，農業部代理部長陳駿季表示，只是剛好選到這個字。

陳駿季說，民眾票選的「字」本身，對每一個人的想法和意涵不一樣，以他來說，「蛋」其實代表的是一個破殼的期待，如果曾經孵過雞蛋，會很開心等待雞蛋破殼，每個「蛋」其實它有不同的意涵，不代表一個共同的意義，更不會去代表是「缺蛋」。