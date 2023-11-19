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普通賽事想攻蛋 高場租成門檻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
台北大巨蛋舉辦公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋舉辦公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋昨天舉辦對外測試賽，接下來將在十二月三日亞洲棒球錦標賽迎接首場正式賽事，至於中職例行賽季最快何時會於大巨蛋登場？明年開幕戰就是可能選項。據悉測試賽就有龍隊球團人員進場，以評估明年開幕戰在大巨蛋舉行的可能性。

從小就是龍迷的台北市長蔣萬安，擔任中職總冠軍賽第六戰開球嘉賓時曾與龍迷許下「相約大巨蛋」的承諾，第七戰也參與龍隊封王時刻，龍隊拿下總冠軍，將在明年開幕戰擔任主隊，也引起好奇是否有可能選定大巨蛋。

龍隊領隊丁仲緯表示，市長在總冠軍賽時，確實有向球迷提到大巨蛋，但目前很多條件都還不確定。

丁仲緯坦言，那麼大的場館，人力、水電等相關開銷相信都會很驚人，遠雄透過這次測試賽應該也在抓辦一場比賽需要的成本，以開幕戰的時間點來說，龍隊的觀察點可能會是亞錦賽的進場、票價、人力配置等狀況。

一級國際賽事的票房想要吃下大巨蛋場租不成問題，但中職賽事能否「攻蛋」，場租是現實考量，一般預料在沒有超級優惠折扣的情況下，只有開幕戰、明星賽、季後賽或是年度重要主題日可能選用大巨蛋，否則收入很難與場租打平。

大巨蛋 票價

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