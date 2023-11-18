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台北大巨蛋園區串接101、京華城 復甦東區關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片

台北市東區商圈近年沒落速度快，空店數最高時達近三成，占地超過十公頃的台北大巨蛋園區將營運，有望成為復甦東區商圈的關鍵，產官界看好以大巨蛋為端點，串接一○一大樓的線，再交織預計二○二六年完工的京華城頂級商辦作為網，捕捉未來商機，重新為東區商圈注入活水。

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和感嘆，二○一八年之前忠孝敦化、忠孝復興、國父紀念館站，每天出站達五萬人次，但二○一九、二○二○年掉到二萬人，沒落時期空店數達百分之二十六，近來人流逐步回到三萬初，空店數約百分之十一點二。

看準大巨蛋這顆「金雞蛋」開幕，韓修和與台北市商業處預估每場賽事約三萬多人，可為東區商圈帶來可觀人潮，至少成長二到三成，因此研議推出憑大巨蛋賽事、演唱會票根到東區消費，享折扣或回饋金等優惠。

大巨蛋園區另一賣點是堪稱北台灣最大商城、廣達四萬多坪的「遠東SOGO CITY」，遠東SOGO董事長黃晴雯說，第一期開幕的是巨蛋外圍的十四家餐廳Ｄ區，目前招商踴躍，零售招商同樣順利，廠商對於進駐很有信心，非常看好前景。

台北市產發局長陳俊安說，大巨蛋周邊還有商辦進駐，連帶提升整體租金價格，形成東區新的產業聚落，附近另有正在改建的京華廣場商辦園區，屆時商辦市場將從忠孝東路延伸到八德路、南京東路一帶。

信義全球資產公司認為，大巨蛋園區為北市第一個大型複合式開發案，百貨商場、影城、飯店、商辦等附屬商業設施，將活絡商機、帶動區域發展，尤其北市辦公室租賃需求強勁，頂級辦公室群聚的信義計畫區，更有多棟大樓的租金每坪單價站上四千元，未來遠雄巨蛋大樓進場，租金水準估落在三千至四千元左右。

大巨蛋 東區 演唱會 商辦

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