大巨蛋帶來人潮、車潮 居民憂生活品質變差

台北大巨蛋除了帶來大量球迷、歌迷，周邊商場、電影院的消費人潮，恐對在地交通、居住環境品質造成衝擊。當地里長、居民直言，現在進入「大巨蛋時代」，居住品質必定走下坡，「人多對居民不會是好事」。

大巨蛋在信義區新仁里，里長吳建德回憶，松菸開幕、商辦進駐前，居民都能在路邊停車，現在無論假日或平日都沒得停，松菸的人潮已讓當地居民吃不消，大巨蛋啟用後，「這個里就從鄉下變都市了」，估計大巨蛋人潮大概是松菸的五倍。

「大巨蛋今天辦球賽壓力測試，居民也在壓力測試」，吳建德說，人潮來了一定會四處外溢，里內道路都是八米以下巷道，道路容量絕對不足，停車位不夠，交通肯定大亂，還有人潮影響社區安寧。

吳建德說，新仁里恐會逐漸變成夜市，北市幾個夜市一開始都不是市集，因為人潮帶來商機，做生意的多了，最後被規畫為夜市，因為生活環境愈來愈差，公寓大樓住的人變少，攤販和一樓店面忙著做生意，當初師大夜市居民會反彈就是如此。

松菸營運這幾年，也有人想租里內一樓店面開燒烤、熱炒店，吳建德說，靠著居民團結連署、開公聽會表達不歡迎後，才改成其他店面，但不論如何，社區生活正在質變，以後會變怎麼樣也不知道，居民會盡一切努力，維持新仁里社區成為鬧中取靜的家園。

陳姓里民表示，之前郝龍斌市長決定要蓋大巨蛋，他就樂觀其成，但也預期必定會帶來衝擊，希望市府做好規畫和配套，把衝擊減到最小，像周邊道路的斑馬線寬度應擴大兩、三倍，方便眾多行人通行。

也有里民說，現在鄰近的松山高中地下停車場都一位難求，大巨蛋營運後，不要只帶來負面的衝擊，也應該讓居民分享大巨蛋的紅利才公平。