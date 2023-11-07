Joeman惹麻煩 林智群：可推「奢華律師VS.平價律師」五大差別曝光

擁有259萬訂閱、從YouTube擔任遊戲實況主出身的網紅Joeman翁雋明遭檢舉持有大麻，昨（6）日在新莊住處被警方查獲大麻及吸食器，人設一夕之間大翻車。由於Joeman的「平價V.S.奢華」系列影片相當經典，律師林智群也表示，他已經幫Joeman想好下次的企劃，可以推出「奢華律師V.S.平價律師」。

林智群在臉書發文表示，一個被告可以找三個律師，因此Joeman可以推出「奢華律師V.S.平價律師」的企劃。平價律師就是一個審級報一個固定費用，奢華律師就是by hour（時數）計費，收費標準不一樣，作法就會不一樣。

林智群列出兩者之間有五種不同之處：

一、平價律師的話，是當事人比較想找律師開會，奢華律師的話，是律師會很積極的找你開會。 二、開庭時，平價律師就是一個律師出庭，奢華律師就是三個律師，也會一次收三個律師出庭的時數費用。 三、寫狀的話，平價律師希望幾個書狀就把案情說清楚，奢華律師一次可以寫清楚的，可以拆成幾次寫，10頁可以寫完的，可以寫到50頁。 四、開庭時，法官問問題，平價律師馬上回答，奢華律師說回去再研究，這樣又可以多開幾庭。 五、一樣的官司打一年，平價律師就是收n萬元，了不起十幾萬，奢華律師可以收到上百萬。

Joeman昨晚透過律師在臉書發出聲明，表示對於造成社會紛擾與不安深感抱歉。稍早網路上還流傳一張疑似統一超商要求全國各通路下架Joeman代言的「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」截圖，被外界認為是廠商切割第一步。

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