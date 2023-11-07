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Joeman涉毒廠商急切割！網瘋傳超商聯名三明治下架了：直接丟棄不回收

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN當初與Joeman合作以「JOE式愛美食」為主題，推出7款新品。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN當初與Joeman合作以「JOE式愛美食」為主題，推出7款新品。圖/7-ELEVEN提供

知名YouTuber Joeman昨（6日）驚傳吸食大麻網紅形象瞬間崩壞，業配、代言預估都將受到極大衝擊。如今網路上流傳著一張疑似7-11便利商店要求全國各通路下架Joeman代言的「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」截圖，被外界認為是廠商切割第一步。

遊戲實況主出身的Joeman近年頻道經營有成，靠著「平價奢華對決」、開箱郭台銘豪宅等影片走紅，不過昨天卻被爆出涉毒，警方也從他的住處中起出大麻，讓他人設崩壞，不少粉絲都驚訝不已。

超商疑似要求全國各通路下架與Joeman聯名的三明治。圖擷自PTT
超商疑似要求全國各通路下架與Joeman聯名的三明治。圖擷自PTT

呼麻事件被爆出後，外界預估他原本所接的代言和業配都會受到嚴重影響，今天網路上更流傳著一張超商「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起休配通知」，理由是商品規格不符，要求的處理方式則為「直接丟棄不回收」。

消息一出，網友紛紛表示「我比較驚訝的是放到現在」、「早該下了，滯銷三明治」、「打工仔準備吃到吐了」。也有人認為，只是聯名商品，「反正換個包裝又可以上了」。不少鄉民也大酸 Joeman「平價滯銷vs奢華報廢」、「『商品規格不符』少了一味」、「三明治麻麻的」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 網紅 Joeman

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