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新聞幕後／傾官民力量投入 無人機成敗仍難料

聯合報／ 本報記者李光儀
無人機國家隊夾雜了些「綠友友」引人詬病。圖為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」廣場陳列展示無人機。圖／聯合報系資料照片
無人機國家隊夾雜了些「綠友友」引人詬病。圖為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」廣場陳列展示無人機。圖／聯合報系資料照片

「無人機國家隊」是在兩個大環境脈絡下推進，一是因應未來戰場情勢改變，無人機所擔負的任務已在俄烏戰爭及以哈衝突中獲充分驗證，二是全球「去紅色供應鏈」熱潮下，發展無人機產業不僅是基於國安需求，也有充分產業發展動機。國家力量及資金投入民間無人機產業不能說是錯誤的決定，但成敗仍難預料，甚至稍一不慎就可能對國家安全形成危害。至於「獨厚綠友友」問題，更可能潛藏弊案風險。

和許多「國家隊」問題一樣，「無人機國家隊」關鍵問題是國內業者缺乏勝於「國際隊」、具有不可替代性的核心技術。因此，政府在扶植無人機國家隊的民間廠商時，也只能從技術層次較低的「軍用商規」切入。但即使是「軍用商規」，廠商顯然也無法完全達到要求，最後甚至還需要中科院釋出技術，或者用現有無人機略做修改，或購買其他國家現成的無人機應急。

在此情況之下，蔡政府畫了國防大餅鼓勵業者研發、生產無人機，但國內業者未必全部吃得下來，就給了「國際隊」可乘之機。合理推斷，關於國外商場想要搶持這塊大餅的說法，恐怕不是空穴來風。不論政府最後是被施壓接受以「國際隊」取代「國家隊」，或者國家隊技不如人得把餅讓出，都可能讓之前的盤算付諸東流。別說切入國際無人機市場，連國內的商機恐怕都保不住，這也成為未來無人機國家隊發展的最大隱憂。

同樣引人詬病的是在無人機國家隊夾雜了些「綠友友」。這樣的例子，在綠能國家隊、疫苗國家隊中一再出現，恐怕也已經不是個案。往好的方面解釋，「綠友友」對政府政策配合度高，所以能獲得較多幫助；但往壞的方面想，何嘗不是另種形式「官商勾結」？

國家隊 俄烏戰爭 中科院 無人機 疫苗

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