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陳揆：核電是綠電 但要考慮核廢

聯合報／ 記者張睿廷柳名耕／台北報導
行政院長陳建仁昨天表示核電是綠電，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁昨天表示核電是綠電，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。記者余承翰／攝影

能源議題成為明年總統大選的主戰場，繼日前民進黨總統參選人賴清德表態，未來核融合如果能問世、有辦法促成核能發電，他會接受。昨天行政院長陳建仁面對立委詢問「核電是否為綠電」時明確表示，「核電是綠電」，他說，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。

賴、陳接連對核能採「正面表態」，引發外界對於民進黨反核立場是否轉向的聯想，但學者認為，核融合的技術還未成熟，不符合成本效益且緩不濟急，批評陳揆的回答根本在搪塞；學者也建議，在燃氣機組環評卡關時，不如先考慮核電廠延役，引進新的核電技術，解決當前電力不足的情況。

賴清德日前談到能源政策時表示，因為無法預測核融合的成果，未將核融合作為未來解決能源政策的方法。但賴也強調，未來核融合如果能問世，有辦法促成核能發電、沒有核廢料且安全可靠，他相信台灣民眾會支持，他也會接受。

國民黨立委羅明才昨天在立法院詢問陳建仁「核電是否為綠電」？陳建仁表示，「核電是綠電」，但如果台灣要發展核電，要考慮到核廢料及民眾是否可以接受。

美國科學家已兩度實現核融合反應淨能量增益。圖為技術人員檢查位於美國勞倫斯利佛摩國家實驗室裡的相關設施。（美聯社）
美國科學家已兩度實現核融合反應淨能量增益。圖為技術人員檢查位於美國勞倫斯利佛摩國家實驗室裡的相關設施。（美聯社）

羅明才說，歐盟現在已將核電定義為綠電，經濟部長王美花則表示，核電是零碳或低碳電力，標準不同，但跟定義為綠電不太一樣，譬如說「RE100」要求的綠電並不包括核電。國發會主委龔明鑫也補充表示，「核廢料要能夠解決才是綠電」。

羅明才表示，歐洲許多地方都接受較為先進的核能電廠，「如果未來有一天，小型核能電廠是安全的，是否接受？」陳建仁回應，如果有核融合這樣的新核電廠當然是一種考量，但現有的核能廠是核裂解，核廢料處理對台灣有極大的壓力，民眾也不太能接受。

國民黨立委吳怡玎也質疑台灣要衝刺淨零碳排，但發電排碳率高卻不使用核電，法國低碳能源中核電占比百分之六十一，「核廢料各國都要處理，不是理由」。陳建仁則回應，「是理由」。

陳建仁說，核能發展未來如果進入到核融合這樣的新技術時，當然樂觀其成，也可能很快採用，「但這還需要一段發展的時間」。

中央大學台經中心研究員、前政務委員梁啟源則質疑，目前核融合技術的投入成本以及效益相差一百倍，也就是說一度電可能需要一百度電驅動，完全不符效益，應該先解決當前的缺電情況，陳建仁的回答根本是在搪塞。

梁啟源指出，民進黨政府的能源計畫將核能排除在外，燃氣機組又持續卡在環評，但台灣到明年電力備轉率可能會到負值也就是缺電，與其談核融合不如花兩百億將現有的核電廠延役，解決缺電問題。

清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸指出，目前的核融合技術要到商轉的程度可能還要十年，雖然日前美國的實驗室在核融合的實驗中，Ｑ值已經大於一，也就是輸出能量大於輸入能量，但持續時間只有一秒，現在談核融合還太早。

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