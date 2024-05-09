美國警告停供武器後 以軍戰車集結拉法外圍

中央社／ 中央社

（中央社開羅／拉法／加薩走廊／華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登表示，以色列軍隊若入侵加薩南部的拉法，將停止提供武器後，當地居民表示，以軍戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。

路透社報導，就在埃及首都開羅舉行的休戰談判持續進行同時，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PalestinianIslamic Jihad）表示，他們的戰士在拉法（Rafah）東郊對以色列陣地發射反戰車火箭和迫擊砲。

拉法市東側邊沿的居民表示，一架直升機朝地面開火，同時有多架無人機在住家上空盤旋，部分無人機甚至非常接近民宅屋頂。

兩名埃及消息人士表示，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）結束耶路撒冷的談判後返回開羅，今天與調停方恢復開會，力圖促成休戰協議。

美國總統拜登表示，以色列未能提出令人信服計畫以保護拉法平民，並對以色列全面地面入侵拉法發出迄今最嚴厲警告。他告訴有線電視新聞網（CNN）：「我已經表明，如果他們進入拉法，我不會提供武器。」

在媒體問到英國是否跟進美國，暫停對以色列軍售時，英國外相卡麥隆（David Cameron）表示，英國輸出到以色列的武器系統和規模與美國完全不同。他說，英國授權的出口規模相對小，而且受到嚴格的程序監督。

卡麥隆指出：「美國的情況和英國的情況有根本上的差異。」

他說：「美國是大規模對以色列供應武器的國家…英國政府沒有供應以色列武器，我們是發出許多許可，我認為我們對以色列的防衛出口遠遠不到他們總額的1%。」

與此同時，法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，自以色列對拉法升高軍事行動3天以來，大約已有8萬人逃離當地。

UNRWA在社群平台X發文表示：「自以色列部隊5月6日升高軍事行動以來，大約有8萬人已經逃離拉法，前往其他地方避難…沒有安全所在。」

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