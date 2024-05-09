伊朗官員：若以色列威脅國家生存將調整核準則

伊朗最高領袖哈米尼的顧問表示，如果以色列威脅國家生存，伊朗將調整核準則。伊朗官員這番最新說法使得德黑蘭所謂和平用途的核計畫引發疑慮。

路透社報導，伊朗始終表示沒有獲取核武的計畫，但西方國家懷疑德黑蘭想要運用核技術來製造核武。伊朗核計畫一直是導致它受到制裁的長期爭議的核心。

伊朗4月與以色列緊張對峙的同時，精銳的革命衛隊（ Revolutionary Guards）一名高階指揮官也表示，以色列的威脅可能促使伊朗調整其核準則。外界普遍認為以色列擁有核武。

根據伊朗學生新聞網（Student News Network）今天報導，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問哈拉濟（Kamal Kharrazi）說：「我們沒有製造核彈的決定，但如果伊朗的生存受到威脅，別無選擇，只能改變我們的軍事準則。 」

哈拉濟曾於2022年說過，伊朗在技術上有能力製造核彈，但尚未決定是否這麼做。

對德黑蘭核計畫擁有最終決定權的哈米尼曾於2000年代初期頒布教令禁止發展核武，後來於2019年重申這項立場，強調製造和儲存核彈是「錯誤的，使用它是違反教律的」。

但時任伊朗情報部長2021年則表示，西方壓力可能會將德黑蘭推向發展核武。

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