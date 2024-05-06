以色列關閉半島電視台 聯合國人權高專促收回成命

以色列官員和半島電視台消息人士告訴路透社，以色列當局今天決定關閉半島電視台在當地的營運後，對作為電視台辦公室的一間耶路撒冷旅館房間進行突襲搜索。

路透社報導，網路上流傳影片顯示，身穿便衣的官員在一個旅館房間裡拆除攝影器材。上述半島電視台（Al Jazeera）消息人士指出，那個旅館房間位在東耶路撒冷（East Jerusalem）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）內閣今天以威脅國家安全為由而關閉半島電視台在以色列的營運。

半島電視台表示，以色列此舉是「犯罪行徑」，所謂電視台威脅以色列安全的指控是「危險而且荒謬的謊言」，使記者身陷險境，並且強調「保留採取一切法律作為」的權利。

自從開戰以來，半島電視台一直針對以色列對加薩的軍事行動抱持批評立場。

尼坦雅胡在社群平台上發文稱，「煽惑人心的半島電視台頻道在以色列境內將遭到關閉」；以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）簽署「立即執行」命令。不過有至少一位支持關台的國會議員表示，半島電視台仍可訴諸法院試圖阻止其執行。

根據卡爾希發布的命令，有關措施包括關閉電視台在以色列的辦公室、沒收廣播設備、切斷有線電視和衛星公司對該頻道的播放，並且封鎖其網站。但是聲明沒有提到半島電視台在加薩的營運。

以色列的衛星和有線電視系統業者已經停播半島電視台頻道。

對半島電視台內容抱持尊重立場的卡達政府沒有發表官方評論。

半島電視台上個月抨擊「以色列發動一系列系統性攻擊，要讓半島電視台噤聲」。

該台強調以色列蓄意鎖定、殺害旗下數名記者，包括達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza AlDahdooh），兩人都在加薩衝突中殉職。以色列則否認鎖定記者攻擊。

卡達於1996年設立半島電視台，作為提升其國際形象的方式之一。

半島電視台在聲明中指出：「半島電視台媒體網絡（Al Jazeera Media Network）強列譴責並且痛斥這種違反人權和侵犯獲取資訊權的犯罪行徑。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也批評這項關台作法。

它在社群平台X上發文指出：「我們對關閉半島電視台以色列分部的決定感到遺憾…自由且獨立的媒體是確保透明度和承擔責任所不可或缺。考量到從加薩進行報導所受的嚴格限制，現在更是如此。言論自由是至關重要人權，我們敦促政府推翻禁令。」

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