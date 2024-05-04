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世衛：加薩拉法若遭入侵恐血流成河 醫療堪憂

中央社／ 日內瓦3日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞。路透
世衛秘書長譚德塞。路透

世界衛生組織（WHO）今天警告，以色列軍隊若入侵加薩走廊（Gaza Strip）南部的拉法市（Rafah），可能導致「血流成河」。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）矢言殲滅巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在拉法的殘餘戰士。自以哈雙方去年10月交戰以來，大部分加薩人口都逃到拉法避難。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）警告，在拉法避難的120萬人可能遭逢悲慘後果。

他在社群平台X上寫道：「世衛非常擔心在加薩拉法市出現全面軍事行動，可能導致血流成河，進一步削弱已經很殘破的醫療系統。」

世衛組織在聲明中宣布多項應變行動，但警告「殘破的醫療系統無法應付拉法遭入侵造成的大量傷亡」。

派駐巴勒斯坦自治區的世衛代表皮佩爾科恩（RikPeeperkorn）在日內瓦告訴記者：「這項應變計畫只是緩一時之急…絕對阻止不了軍事行動預計會導致的大量額外死亡和發病。」

世衛組織表示，加薩的醫療設施多半已在以色列猛烈轟炸下受損或被毀，當地36所醫院和88所基本醫療設施中，只有12所醫院和22所基本設施發揮「部分功能」。

聲明提到：「世衛與夥伴們正緊急合作恢復並重新啟動醫療服務，作為應變行動一環。」

聲明還說，拉法現有3所運作中的醫院，一旦周圍敵對行動加劇，很可能無法前往。

因此世衛組織正努力復原汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital），並建立更多醫療站。納瑟醫院是加薩南部規模最大的醫療設施。

世衛組織呼籲「立即並長久停火，去除障礙，讓緊急人道援助物資依所需規模進入加薩並送到各地」。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人萊克（JensLaerke）也說，若在拉法展開軍事行動，「可能導致屠殺」，「任何地面行動都意味著更多痛苦和死亡」。

以色列 巴勒斯坦 日內瓦

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