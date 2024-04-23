聽新聞
test
0:00 / 0:00

內唐亞胡喊痛擊哈瑪斯 考驗美以關係

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導

以色列總理內唐亞胡廿一日發表猶太教逾越節談話，宣告未來幾天將對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯升高軍、政壓力。但據美聯社等外媒報導，美國擬最快廿二日宣布制裁被控在約旦河西岸侵害人權的以軍「猶太永恆營」，恐會進一步影響日益緊繃的美以關係。

內唐亞胡在預錄影片說，一三三名以色列同胞仍被關在哈瑪斯的「地獄」，無法享用逾越節晚餐。以色列將再痛擊哈瑪斯，以解救受困加薩的人質。以軍發言人哈加里廿一日也說，人質已遭俘兩百天，以軍將戰鬥到人質獲釋，以軍參謀長也已批准下一步作戰。但他未多做詳述。

廿一日晚間美國為首聯軍一座駐敘利亞基地被至少五枚火箭襲擊，伊朗支持的伊拉克民兵聯盟「伊拉克伊斯蘭反抗運動」被控動手。這是伊拉克境內親伊朗團體自二月初停止攻擊美軍人員以來，美軍再次成為攻擊目標，但未傳有人傷亡。

另據紐約時報與Ａｘｉｏｓ等美媒報導，美國正考慮制裁猶太永恆營等以軍部隊，這將是美方首次制裁以軍。其法源為美國一九九七年的「雷希法」，該法禁止被控侵犯人權的外國軍事單位接受美國援助或訓練。

猶太永恆營是一九九九年替遵守嚴格宗教規範、要求男女分隔的極端正統猶太男性所設，也吸引約旦河西岸（下稱西岸）的以色列民族主義強硬派屯墾者，曾被控在西岸對巴人施暴。其嚴重事件包括前年一名七十八歲巴裔美籍男子歐瑪，遭該營拘禁時身亡，驗屍結果顯示他死於恐懼引發的心臟病。

該營原以西岸為據點，僅占以軍當地兵力一小股。歐瑪事件後，以色列前年底將該營調離西岸，改駐紮以北。去年十月以哈開戰後，該營轉移到以南與加薩邊境。以軍廿一日聲明，該營官兵正參與加薩戰事，謹遵以軍規範和國際法。

三位美國知情人士向Ａｘｉｏｓ提到，美國國務卿布林肯可能近幾天內宣布制裁該營。兩位知情人士則向美聯社說，美方最快廿二日會宣布。紐時報導說，該制裁帶來的實際影響不明，畢竟很難追蹤特定以軍單位的金流，除了該營，以軍其他有爭議的部隊亦未接受美方訓練。

內唐亞胡則在社群媒體強烈反對，並稱美方制裁舉動既荒謬又不道德。以色列中間派的戰時內閣成員甘茨及防長葛朗特均已向布林肯喊話，呼籲重新考慮制裁決定。

以色列 猶太 美國

延伸閱讀

布林肯將訪華 環時：應姿態放低談合作

美媒：美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

相關新聞

美挺巴聲浪多地開花 衝擊選情

以哈戰爭近幾周來升級，華府因此急援以色列。美國各地挺巴勒斯坦人士則以重新聚焦加薩走廊人道危機作為回應。華爾街日報廿一日報...

未阻哈瑪斯突襲 以軍情局長請辭

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和華盛頓郵報等外媒廿二日報導，以色列軍方情報部門負責人，已因去年十月七日以色列被巴勒斯坦武裝...

內唐亞胡喊痛擊哈瑪斯 考驗美以關係

以色列總理內唐亞胡廿一日發表猶太教逾越節談話，宣告未來幾天將對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯升高軍、政壓力。但據美聯社等外媒報導...

以色列政府對襲擊伊朗的報導三緘其口

【彭博】-- 以色列官方對周五該國襲擊伊朗的報導依舊閉口不談，而該國分析師和官員開始討論，這樣規模的襲擊究竟展現了該國的實力，還是凸顯了其軟弱。

以色列軍事情報局長請辭 首位高官因哈瑪斯突襲下台

以色列軍方今天宣布，由於未能事先掌握巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」去年10月7日將發動突襲的情報，軍事情報局局長哈里瓦...

美在幕後著急發力 防中東戰爭全面爆發

美國總統拜登上周六（13日）下午從德拉瓦州緊急飛返華府。他與他的國安團隊在白宮戰情室追蹤伊朗飛彈和無人機穿越伊拉克和約旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。