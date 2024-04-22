聽新聞
test
0:00 / 0:00
尋求擺脫孤立 敘利亞總統：不時與美國舉行會議
遭美國制裁的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在今天發布的訪問中表示，遭孤立十多年的敘利亞正在尋求破口，「不時」與華盛頓舉行會議。
法新社報導，美國是最早以敘利亞鎮壓2011年反政府示威為由，與阿塞德斷絕關係的國家之一，另有許多西方和阿拉伯國家也和敘利亞切斷往來。
但去年敘利亞重返阿拉伯聯盟，尋求與富裕的波斯灣美國盟友建立更好關係，希望其能為敘利亞重建提供資金，儘管西方制裁可能阻礙投資。
阿塞德接受俄羅斯支持的喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）官員訪問時表示：「美國目前非法占領我們部分土地…但我們不時與他們會面，儘管這些會面不會產生任何結果。」
阿塞德並未多加透露與會成員或會中討論哪些內容。
當被問到修復與西方關係的可能性時，他說：「希望總是存在，即使我們知道不會有結果，我們也必須嘗試。」
敘利亞反政府示威遭當局殘暴鎮壓後，引發多條戰線的武裝衝突，美國對敘利亞實施一系列制裁。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言