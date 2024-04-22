尋求擺脫孤立 敘利亞總統：不時與美國舉行會議

遭美國制裁的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在今天發布的訪問中表示，遭孤立十多年的敘利亞正在尋求破口，「不時」與華盛頓舉行會議。

法新社報導，美國是最早以敘利亞鎮壓2011年反政府示威為由，與阿塞德斷絕關係的國家之一，另有許多西方和阿拉伯國家也和敘利亞切斷往來。

但去年敘利亞重返阿拉伯聯盟，尋求與富裕的波斯灣美國盟友建立更好關係，希望其能為敘利亞重建提供資金，儘管西方制裁可能阻礙投資。

阿塞德接受俄羅斯支持的喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）官員訪問時表示：「美國目前非法占領我們部分土地…但我們不時與他們會面，儘管這些會面不會產生任何結果。」

阿塞德並未多加透露與會成員或會中討論哪些內容。

當被問到修復與西方關係的可能性時，他說：「希望總是存在，即使我們知道不會有結果，我們也必須嘗試。」

敘利亞反政府示威遭當局殘暴鎮壓後，引發多條戰線的武裝衝突，美國對敘利亞實施一系列制裁。

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