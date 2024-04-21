巴勒斯坦加入聯合國案失敗 埃及聯合國大使表態反以挺巴

18日聯合國安理會，巴勒斯坦加入聯合國案因美國否決失敗。埃及政府向安理會表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民基本權利，並重申埃及嚴拒對加薩南部拉法採取軍事行動。

根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及常駐聯合國大使馬哈德（Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud）18日在安理會會前公開表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民擁有的基本權利，並強調，巴勒斯坦已符合加入聯合國的所有條件。

馬哈德在安理會發言中也要求對以色列實施武器禁運。他說，埃及政府重申，強烈反對任由以色列使區域性局勢升級，並在中東開闢新戰線，好讓世界轉移對以色列在加薩地區進行野蠻戰爭，造成巴勒斯坦人民苦難的注意力。

馬哈德也譴責以色列對敘利亞和黎巴嫩的攻擊。馬哈德繼續說，以色列不是當地區域警察，無權以任何藉口攻擊其他國家。

但馬哈德也敦促在當地地區的各方保持最大限度的克制。

馬哈德宣稱，埃及將持續與卡達和美國合作進行對加薩停火談判的調解，因為埃及選擇和平，將會盡一切努力去除推動和平的障礙。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）同一時間也在與波蘭外交部長的電話談話中表示，基於對人道主義的嚴重影響，埃及斷然拒絕在加薩南部城市拉法（Rafah）採取任何軍事行動。

蘇克里進一步指出，加薩地區需要立即永久停火，並確保身處加薩的所有巴勒斯坦人民都能不受阻礙，完整地獲得人道援助。

馬哈德最後警告說，在巴勒斯坦問題獲得解決前，中東都難以實現和平與穩定。

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