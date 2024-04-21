快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

巴勒斯坦加入聯合國案失敗 埃及聯合國大使表態反以挺巴

中央社／ 開羅21日專電
18日聯合國安理會，巴勒斯坦加入聯合國案因美國否決失敗。埃及政府向安理會表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民基本權利，並重申埃及嚴拒對加薩南部拉法採取軍事行動。示意圖／路透資料照
18日聯合國安理會，巴勒斯坦加入聯合國案因美國否決失敗。埃及政府向安理會表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民基本權利，並重申埃及嚴拒對加薩南部拉法採取軍事行動。示意圖／路透資料照

18日聯合國安理會巴勒斯坦加入聯合國案因美國否決失敗。埃及政府向安理會表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民基本權利，並重申埃及嚴拒對加薩南部拉法採取軍事行動。

根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及常駐聯合國大使馬哈德（Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud）18日在安理會會前公開表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民擁有的基本權利，並強調，巴勒斯坦已符合加入聯合國的所有條件。

馬哈德在安理會發言中也要求對以色列實施武器禁運。他說，埃及政府重申，強烈反對任由以色列使區域性局勢升級，並在中東開闢新戰線，好讓世界轉移對以色列在加薩地區進行野蠻戰爭，造成巴勒斯坦人民苦難的注意力。

馬哈德也譴責以色列對敘利亞和黎巴嫩的攻擊。馬哈德繼續說，以色列不是當地區域警察，無權以任何藉口攻擊其他國家。

但馬哈德也敦促在當地地區的各方保持最大限度的克制。

馬哈德宣稱，埃及將持續與卡達和美國合作進行對加薩停火談判的調解，因為埃及選擇和平，將會盡一切努力去除推動和平的障礙。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）同一時間也在與波蘭外交部長的電話談話中表示，基於對人道主義的嚴重影響，埃及斷然拒絕在加薩南部城市拉法（Rafah）採取任何軍事行動。

蘇克里進一步指出，加薩地區需要立即永久停火，並確保身處加薩的所有巴勒斯坦人民都能不受阻礙，完整地獲得人道援助。

馬哈德最後警告說，在巴勒斯坦問題獲得解決前，中東都難以實現和平與穩定。

以色列 埃及 安理會 巴勒斯坦 聯合國

延伸閱讀

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

【Daily Podcast】伊朗遭空襲，美國指稱「以色列飛彈攻擊」／加薩婦女緊抱姪女遺體照片，獲2024年世界新聞攝影獎

巴勒斯坦聖殤像：加薩女人捧姪女遺體，獲2024年世界新聞攝影獎

美否決巴勒斯坦加入聯合國 中國：強盜邏輯

相關新聞

曾讚揚對以國發動突襲 以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹：煽動、聲援恐怖組織

以色列國家檢察官辦公室今天以煽動及聲援恐怖組織罪名，起訴巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅的胞妹，據稱她曾讚揚哈...

約旦河西岸情勢惡化 以色列軍隊突襲至少14巴勒斯坦人喪命

巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以...

嘉許軍方襲擊以色列 伊朗最高領袖：展現國家意志力

伊朗官媒今天報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）感謝軍方採取行動襲擊以色列，同時敦促...

控訴美國援以法案 巴勒斯坦自治政府：將釀數以千計巴勒斯坦人傷亡

巴勒斯坦自治政府今天表示，美國聯邦眾議院通過對以色列的264億美元（約新台幣8590億元）新援助法案，是在「攻擊巴勒斯坦...

巴勒斯坦加入聯合國案失敗 埃及聯合國大使表態反以挺巴

18日聯合國安理會，巴勒斯坦加入聯合國案因美國否決失敗。埃及政府向安理會表示，承認和建立巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民基本權利...

以色列數千示威者走上街頭 呼籲提前選舉、帶回人質

數以千計的以色列示威者今天走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。這是針對以色列總理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。