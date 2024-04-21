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避免全面開戰 美、以、伊均避談空襲

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
伊拉克巴比倫省卡索軍事基地廿日遇襲發生爆炸。（路透）
伊拉克巴比倫省卡索軍事基地廿日遇襲發生爆炸。（路透）

伊朗十九日遭以色列空襲，伊、以與美國政府至今均避談，被認為旨在避免全面開戰。廿日凌晨，親伊朗的伊拉克武裝團體「人民動員」駐紮基地遇襲，傳出一死、八傷，還沒人或團體承認動手，美以皆否認涉入。

兩位以色列、三位伊朗官員向紐約時報說，以方十九日攻擊伊朗伊斯法罕附近空軍基地。但伊朗總統萊希同日僅讚揚伊朗十三日對以報復攻擊。伊朗外長艾密拉多拉安當天接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時，不願承認十九日空襲是以方所為，甚至稱那不算空襲，較像兒童的玩具、而非無人機。

另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）獨家取得的衛星影像，遭空襲的伊朗基地未見大規模損害。ＣＮＮ並分析，以伊顯然力圖使近期危險的升溫局勢暫且舒緩。

然而，伊拉克巴格達以南的卡索軍事基地廿日再傳巨大爆炸，已併入伊拉克正規軍的人民動員同日直指是遭人攻擊。據路透引述伊拉克軍方報導，事發時當地上空未見戰機或無人機，爆炸原因調查中。

人民動員指稱，有人員和財產損失。匿名軍官說，爆炸地點為設備倉庫，引發猛烈火勢。美軍在社群媒體否認空襲，美以官員皆否認涉入。

伊拉克 伊朗 空襲

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