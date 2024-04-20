美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈！已摧毀雷達站 目標是軍事基地
伊朗聲稱19日在中部伊斯法罕省擊落3架無人機，無造成任何傷亡及經濟損失，且未證實以色列是這次襲擊的幕後主謀。ABC報導，一名美國高階官員透露，以色列戰機19日凌晨在伊朗境外發射3枚飛彈，初步評估，已摧毀當地一個雷達站。
該名官員指出，以色列襲擊目標是伊斯法罕附近的一個防空雷達站，用於保護伊斯法罕核設施。並指此次空襲範圍「非常有限」，評估尚未完成。
但報導並未說明這些飛彈是否就是伊朗通報的無人機。紐約時報稍早報導也稱以色列戰機發射飛彈，但「目前尚不清楚所使用的飛彈類型、發射地點、是否被伊朗防空系統攔截或落在何處。」
福斯新聞則引述美國高階軍事消息人士說法指，以色列襲擊目標是伊斯法罕一個軍事基地，並非位於該市以北約100公里的核設施，並指以色列擊中攻擊目標，有一個主要目標被多次擊中，反映伊朗的俄製防空系統未能有效攔截飛彈攻擊。
最新的衛星影像畫面顯示，在伊斯法罕機場附近一個雷達站遭到破壞，而軍事基地未有明顯損壞。
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