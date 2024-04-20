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伊朗外長拒認以色列發動攻擊！譏笑遭擊落無人機像兒童玩具

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗外長阿布杜拉希安拒認以色列19日發動攻擊。法新社
伊朗外長阿布杜拉希安拒認以色列19日發動攻擊。法新社

伊朗19日聲稱在中部伊斯法罕省擊落3架無人機，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）稱未造成任何傷亡及經濟損失，並拒絕承認以色列是最近針對伊朗攻擊事件的幕後黑手，戲稱這些武器更像是兒童玩具。

阿布杜拉希安接受NBC記者拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，「昨晚發生的事情不是空襲。那更像是我們孩子的玩具，而不像無人機。」

阿布杜拉希安人在紐約出席聯合國安理會會議時受訪稱，除非以色列發動重大襲擊，否則伊朗不打算做出回應。

他說，以色列沒有對19日攻擊行動聲稱負責，伊朗也仍在調查這起事情，稱「媒體提到的資訊並不準確」，警告如果以色列真的襲擊伊朗，伊朗將做出迅速且嚴厲反應，並讓他們後悔。

中東 以色列 伊朗 空襲

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