報復循環 以空襲伊 國際籲克制

匿名以色列及西方國家官員十九日表示，以色列同日一早對伊朗境內發動空襲。紐約時報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、路透和英國金融時報等多家外媒報導，此舉似乎是針對伊朗十三日以大批無人機與飛彈攻擊以色列的有限報復。白宮和五角大廈尚未發表相關評論，以、伊兩國當局的回應大多都輕描淡寫，似乎要避免演變為區域戰爭。

在伊朗中部的伊斯法罕市，以及西北部的大不里士市附近，防空系統擊落來襲目標，其中在伊斯法罕打下三架無人機，並傳出爆炸，但未遭飛彈襲擊。

伊軍總司令墨沙維對伊朗官媒說，來襲的幾個飛行物未造成損害。聯合國國際原子能總署（ＩＡＥＡ）除證實伊朗沒有核設施受損，並呼籲相關各方要最大程度地克制。

以色列官員說，該國十八日晚間即告知美方打算空襲伊朗，讓最密切的盟友美國提早幾小時知悉，但美國國務卿布林肯指稱，美方並未涉入。由於以色列領導高層及軍方迄未對此置評，該國立場極右翼的國安部長班吉維爾在社群媒體Ｘ發文寫下一個字彙：「軟弱」。

路透引述伊朗高官報導，伊方目前還沒打算立即報復以色列，並聲稱尚未確認這起事件的源頭來自境外，「我們沒遭外部襲擊」。另據總部在卡達的半島電視台報導，一位伊朗分析家在該國官媒宣稱，十九日來襲的小型無人機是由滲透境內的「臥底」操控。

中國大陸外交部發言人林劍則說，中方反對任何導致緊張進一步升級的行為，將繼續為緩和局勢發揮建設性作用。歐盟執委會主席范德賴恩呼籲伊朗、以色列及其盟友，勿使中東局勢升級。俄羅斯同樣敦促以伊保持克制。

儘管通知內容並不包括空襲細節，但以方表明，執行攻擊時計畫避開伊朗首都德黑蘭及其鄰近地區，將針對和伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）有關的特別軍事任務或設施。

七大工業國集團（Ｇ７）輪值主席國義大利副總理兼外長塔加尼十九日說，直到以色列這次空襲前最後一刻，華府才知會羅馬。

伊斯法罕有一座伊軍空軍基地，也是伊朗核計畫的一處要地。德黑蘭雖堅稱該計畫純屬和平用途，但以色列及西方均擔憂，該計畫可能讓伊朗具備研製核武能力。

據與伊朗官方及ＩＲＧＣ接近的塔斯尼姆通訊社報導，前述基地與核設施皆安然無恙。據伊朗最高領袖哈米尼官網，哈米尼生於一九三九年四月十九日，其生日竟跟以色列此次報復同一天。

多家航空公司航班十九日雖一度改道或折返，以避開伊朗領空，但之後德黑蘭機場恢復運作。以色列一日空襲伊朗駐敘利亞大使館，紐時報導形容，十九日是此一報復循環的一部分。

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