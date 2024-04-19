稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

美方消息指以色列對伊朗領土發動攻擊後幾小時，伊朗高階官員19日向路透表示，伊朗沒有計畫立即對以色列展開報復。

該匿名官員指出，「這起事件的外國來源尚未證實。我們尚未遇到任何外部攻擊，相關討論更傾向於滲透而不是攻擊。」

一名伊朗分析家對國營電視台表示，在伊斯法罕被防空系統擊落的小型無人機是由「伊朗境內滲透者」所遙控。

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