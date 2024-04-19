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以色列反擊恰逢「伊朗最高領袖哈米尼生日」 專家：故意且具象徵意義
伊朗中部伊斯法罕省19日遭到無人機襲擊，但以色列和伊朗官方均未發表聲明證實，英國查塔姆研究所中東和北非計畫主任瓦基爾博士（Dr Sanam Vakil）指出，此次攻擊恰逢伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的生日，顯示以色列是故意為之，別具象徵意義。
衛報報導，瓦基爾表示，以色列對伊朗的反擊同樣以軍事地點為目標，但有微調以避免損害和造成伊朗進一步侵略。
她表示，只要伊朗繼續否認這次襲擊並轉移大眾注意力，且也未有進一步攻擊行動，那以伊雙方有望從「升級階梯」（escalation ladder）的狀況中緩緩。
此外瓦基爾說，今次攻擊恰逢伊朗最高領袖哈米尼的85歲生日，顯然是以色列故意的且具有象徵意義。
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