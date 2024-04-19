以國與巴勒斯坦領土恐高度危險 澳洲促公民速離

澳洲今天要求其公民盡可能在安全情況下離開以色列，理由是當地存在「軍事報復和恐怖攻擊的高度威脅」，同時也針對巴勒斯坦領土發出類似警告。

澳洲外交部在最新旅行警示中表示：「我們敦促在以色列或巴勒斯坦被占領土（Occupied PalestinianTerritory）上的澳洲公民，應在安全的情況下離開當地。」

法新社報導，澳洲當局於以色列和伊朗在空中直接相互攻擊之際，對公民發出這項更為緊急的警告。

澳洲外交人員表示：「軍事攻擊可能導致空域關閉、航班取消與改道，以及旅行遭打亂。」

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