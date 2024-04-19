伊朗官員：境內爆炸聲響是「向可疑物體開火」引起 未遭飛彈攻擊

「一但看過，就會烙印在你腦海裡...」世界新聞攝影獎18日公布2024年度四大獎項得主，範圍涵蓋加薩戰爭、失智症到移民等議題。最受矚目的「年度照片」由作品《抱著姪女遺體的巴勒斯坦女人》拿下，幾乎沒有背景的簡單畫面中，女人身著藍罩袍和黃頭巾，與裹著幼小身體的白布捲形成鮮明對比，正如獲獎的攝影記者薩林所言，「概括了加薩走廊的狀況與情感」，更被譽為「巴勒斯坦的聖殤像」。然而獎項公布後，也引發支持以色列與巴勒斯坦的網友雙方兩極反應。

2024-04-19 13:27