伊朗官員：境內爆炸聲響是「向可疑物體開火」引起 未遭飛彈攻擊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗官員稱中部城市伊斯法罕附近聽到的巨大爆炸聲是由「防空系統向可疑物體開火」所引起。法新社
伊朗官員稱中部城市伊斯法罕附近聽到的巨大爆炸聲是由「防空系統向可疑物體開火」所引起。法新社

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗高階軍事指揮官表示，伊朗中部城市伊斯法罕附近聽到的巨大爆炸聲是由「防空系統向可疑物體開火」所引起。

根據報導，伊斯法罕省高階軍事指揮官Amir Mihandoust准將表示，沒有造成任何損失或事故。

此外伊朗媒體也報導稱，伊斯法罕省地區所有設施都安然無恙，包括重要的核設施。

伊朗半官方媒體FARS通訊社報導，19日凌晨伊斯法罕空軍基地附近傳出三次爆炸聲響。

伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）表示，防空系統擊落3架無人機，目前沒有關於飛彈襲擊的報告。

伊朗 太空 爆炸

延伸閱讀

整理包／伊朗傳遭以色列攻擊 投資人有多恐慌？盤點全球市場動盪

傳以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」 伊朗核設施尚無損害

伊朗中部機場及空軍基地附近爆炸！多地領空緊急關閉

伊朗外長警告：以色列一旦反擊 將立即做出最大程度回應

相關新聞

伊朗官員：境內爆炸聲響是「向可疑物體開火」引起 未遭飛彈攻擊

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗高階軍事指揮官表示，伊朗中部城市伊斯法罕附近聽到的巨...

巴勒斯坦聖殤像：加薩女人捧姪女遺體，獲2024年世界新聞攝影獎

「一但看過，就會烙印在你腦海裡...」世界新聞攝影獎18日公布2024年度四大獎項得主，範圍涵蓋加薩戰爭、失智症到移民等議題。最受矚目的「年度照片」由作品《抱著姪女遺體的巴勒斯坦女人》拿下，幾乎沒有背景的簡單畫面中，女人身著藍罩袍和黃頭巾，與裹著幼小身體的白布捲形成鮮明對比，正如獲獎的攝影記者薩林所言，「概括了加薩走廊的狀況與情感」，更被譽為「巴勒斯坦的聖殤像」。然而獎項公布後，也引發支持以色列與巴勒斯坦的網友雙方兩極反應。

以軍「暫不回應」是否開攻！伊朗稱擊落3架無人機

伊朗中部城市伊斯法罕當地19日凌晨發生爆炸，路透引述伊朗國家電視台報導，在伊朗啟動防空系統後，有3架無人機在伊斯法罕上空...

美官員：沒為以色列反擊「開綠燈」 伊朗核設施非打擊目標　

伊朗、敘利亞、伊拉克當地時間19日凌晨傳出爆炸聲響，美國官員向CNN證實，以色列在伊朗境內發動攻擊，但目標不是核設施，且...

聯合國秘書長：以色列攻擊下 加薩已成人道煉獄

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，以色列在加薩6個多月的軍事攻擊已讓這塊巴勒斯坦領土成為「人道煉獄」；他並警告，只要有一個錯...

傳以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」 伊朗核設施尚無損害

伊朗中部城市伊斯法罕當地19日凌晨發生爆炸，彭博資訊報導，兩名美國官員證實，以色列官員18日稍早通知美方，計畫在未來24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。