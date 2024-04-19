伊朗官員：境內爆炸聲響是「向可疑物體開火」引起 未遭飛彈攻擊
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗高階軍事指揮官表示，伊朗中部城市伊斯法罕附近聽到的巨大爆炸聲是由「防空系統向可疑物體開火」所引起。
根據報導，伊斯法罕省高階軍事指揮官Amir Mihandoust准將表示，沒有造成任何損失或事故。
此外伊朗媒體也報導稱，伊斯法罕省地區所有設施都安然無恙，包括重要的核設施。
伊朗半官方媒體FARS通訊社報導，19日凌晨伊斯法罕空軍基地附近傳出三次爆炸聲響。
伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）表示，防空系統擊落3架無人機，目前沒有關於飛彈襲擊的報告。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言