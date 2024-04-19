聯合國秘書長：以色列攻擊下 加薩已成人道煉獄

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，以色列在加薩6個多月的軍事攻擊已讓這塊巴勒斯坦領土成為「人道煉獄」；他並警告，只要有一個錯誤舉動，中東就可能陷入更廣大的戰爭。

當全世界的注意力都集中在伊朗緊張局勢時，以色列繼續對遭圍困的加薩走廊發動攻擊。

法新社報導，以色列軍隊指出，今天已轟炸加薩數十個目標。居中斡旋停戰的卡達表示，調解工作停滯不前。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「中東危在旦夕。」

他說：「一次誤判、一次溝通不暢、一次錯誤，都可能導致難以想像的後果，也即演變成一場全面性區域衝突，對所有相關各方來說，都是毀滅性的。」

古特瑞斯對聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）表示：「在加薩，以色列6個半月的軍事行動已打造出一個人道煉獄。」

古特瑞斯再次呼籲加薩立即停火，以色列應採取更多措施，允許援助進入加薩。

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