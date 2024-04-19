聽新聞
test
0:00 / 0:00
伊朗中部機場及空軍基地附近爆炸！多地領空緊急關閉
以色列已展開對伊朗進行報復性攻擊，19日凌晨中東多地傳出爆炸聲響，美國官員稍早向美國廣播公司證實一枚以色列飛彈擊中伊朗境內某據點。
CNN援引伊朗法斯通訊社（FNA）報導，伊朗中部伊斯法罕國際機場（Isfahan International Airport）及鄰近的空軍基地附近發生爆炸，原因尚不清楚。
航班追蹤網站FlightRadar24顯示，多架飛往伊朗的航班已掉頭並偏離原定航線，其中包括數架阿聯酋航班。CNN 統計，至少有8架航班受影響。
美聯社報導，空襲發生後，伊朗多地領空已經關閉，阿聯酋航空及杜拜航空航班約自當地凌晨4時30分後改道伊朗西部。伊朗政府尚未對此發表評論。
伊朗一家機場的公共關係總監宣布，所有飛往「德黑蘭、伊斯法罕和設拉子（Shiraz）以及西部、西北和西南機場的航班已暫停」 。
伊朗通訊社報導，伊朗多省的防空飛彈系統已啟動。
半島電視台引述伊朗太空總署發言人指出，一些小型無人機已被擊落，但未說明細節。
以色列軍方表示，以色列北部已響起警報聲。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言