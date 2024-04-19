以色列飛彈擊中伊朗境內一處地點 油金雙漲

根據ABCNew周四晚間援引一名美國官員的話報導，以色列飛彈擊中伊朗境內的一處地點。刺激國際油價在亞洲盤中暴漲3%，而國際金價漲破每英兩2,400美元，因以伊之間的緊張局勢升高刺激投資人避險需求。

伊朗法爾斯（Fars）通訊社聲稱，伊朗伊斯法罕市（Isafahan）的一個機場傳出爆炸聲，但爆炸原因尚未清楚，美國有線電視新聞網（CNN）報導，數架航班在伊朗領空改道飛行。

金價上漲多達1.3%，朝連五周周線收紅邁進。

自上周末伊朗向以色列發射約300架無人機和導彈，以回應以色列在敘利亞發動的導致數名伊朗軍官喪生的襲擊以來，雙方言詞交鋒加劇。

一位伊朗高階將領表示，如果以色列威脅攻擊伊朗核設施，伊朗可能重新考慮其核政策，這是對德黑蘭可能加速發展核武的含蓄警告。

稍早之前，伊朗伊斯蘭革命衛隊司令哈克塔拉布（Ahmad Haghtalab）18日警告，如果以色列威脅攻擊伊朗核設施，伊朗可能重新考慮其核政策，他沒有具體說明可能會有什麼樣的變化，但德黑蘭長期以來一直表示，其核計劃完全是出於和平目的，仍多年來引發美國、以色列和聯合國關注。哈格塔拉布還說，這種攻擊將促使對以色列核設施發動針鋒相對的攻擊。

根據伊朗國營伊斯蘭共和國通訊社報導，哈格塔拉布說：「如果以色列利用威脅攻擊伊朗核設施來向德黑蘭施壓，那麼修改伊朗的核信條和政策，並偏離之前聲明的考慮，是可能也是可以想像的。」

信評業者標普全球評級公司（S&P Global Ratings）已將以色列的信用評級從AA-下調一檔至A+，分數排第五高，與百慕達和中國大陸一樣，這是以色列有史以來首次被下調主權評級，主因是地緣政治風險加劇。評級展望仍為負面。

標普全球評級發聲明表示：「近來與伊朗對抗升高，加劇以色列本來就高的地緣政治風險。」

該信評公司聲稱，更廣泛的區域性衝突並非其基線情境，但可能對以色列安全局勢產生進一步實質性負面衝擊。這會影響其經濟、財政和國際收支參數。

自以色列與哈馬斯開戰以來，三大評級公司都對以色列的信評發出警告。10月25日，標普成為最後一家將評級展望調整為負面的公司，因衝突有可能蔓延到以色列境內。此前，惠譽評級公司和穆迪投資者服務公司已先後分別將以色列的信評列為負面觀察和降級審查。

4月1日，伊朗在敘利亞發動襲擊，造成數名伊朗軍官死亡，此後伊朗向以色列發射了大量無人機和導彈，導致該地區緊張局勢升高。德黑蘭正在為以色列可能的報復做準備。

標普預測，以色列政府赤字將在2024年擴大到占國內生產毛額的8%，主因是國防開支增加。標普預計中期赤字將持續上升，政府淨債務將在2026年達到GDP占比為66%的峰值。

另外，聯合國安理會周四針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國進行表決，美國投下反對票，英國及瑞士棄權，其餘12個國家贊成。美國的立場是，巴勒斯坦的成員國資格必須經由巴勒斯坦與以色列談判得出結果。

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