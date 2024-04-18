伊朗攻擊以色列 歐盟加強制裁防中東局勢惡化

伊朗出動無人機、飛彈攻擊以色列，世界大國競相阻止中東地區發生更廣泛衝突。為此，歐盟（EU）各國領導人今天決定加強對伊朗的制裁。

這次在布魯塞爾進行的峰會，是上週末襲擊事件發生以來，歐盟27國領導人首次舉行會議。此時，以色列與伊朗支持的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間爆發戰爭已經6個多月。

以色列表示將進行報復，但沒有透露會如何進行。歐盟領導人譴責伊朗的攻擊行動，重申對以色列安全協防的承諾，並呼籲包括黎巴嫩在內的各方，防止讓緊張態勢進一步擴大。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「我們認為，用盡全力孤立伊朗是非常重要的。」他補充道，對伊朗的新制裁，將針對涉及製造無人機和飛彈的公司。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，重要的是以色列「不要以大規模攻擊作為回應」。

義大利在七大工業國集團（G7）會前單獨發表談話，支持對以色列襲擊事件有關的武器供應商，及紅海船隻遇襲的幕後黑手實施制裁。

伊朗駐大馬士革大使館1日遇襲而發動攻擊，指責以色列是襲擊的罪魁禍首。

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