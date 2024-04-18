將對拉法出手？以軍增派兵力守加薩外圍 傳參謀總長批准行動指導原則

以色列國防軍甫於16日證實購入4萬頂帳篷用於撤離巴勒斯坦平民，隔天以色列《晚禱報》稱國防軍在加薩周邊增派砲兵和裝甲運兵車，恐怕打算對南部城市拉法採取威脅已久的地面進攻，目前至少140萬名巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。

以色列日報《晚禱報》17日報導，國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）已經批准「行動指導原則」，部隊全面進入戒備狀態。對此國防軍拒絕置評。

國防軍才在16日證實購入4萬頂帳篷，準備撤離拉法成千上萬流離失所的巴勒斯坦人。

拉法是加薩全境僅存一處國防軍尚未大舉揮兵的地區。

《晚禱報》亦指出，最新一波行動將首先側重確保加薩北部和中部的安全，尤其是中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

以色列8日宣布從南加薩大舉撤兵，只留一個旅的兵力看守軍事通道扎里姆走廊（Netzarim Corridor）。不過當地巴勒斯坦人表示，以色列地面部隊本周再度出現在加薩北部。

以色列數周以來頻頻表示將對拉法出手，不過目前尚未傳出強烈地面行動，而以美國為首的以色列盟友不斷表達反對。

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