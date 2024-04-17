以軍參謀總長：將反擊伊朗

伊朗十三日以三百多個無人機和飛彈攻擊以色列，報復以色列四月一日空襲伊朗駐敘利亞使館。以軍參謀總長哈勒維十五日說，以色列將有所回應。美英媒體報導，以色列可能進行有限度精準攻擊或網路攻擊，避免美國反對或升高區域情勢。

哈勒維十五日視察以色列南部內瓦庭軍事基地時說：「向以色列領土發射飛彈、巡弋飛彈和無人機，我們將會有所回應。」

哈勒維這番話是伊朗空襲行動以來最明確回應，證實以色列將反擊。以軍發言人哈加里也說，「我們會採取一切必要措施來保護以色列」。

以色列戰時內閣連續兩天開會，但據信尚未敲定明確的反擊時間與方式。當地媒體報導，以色列對反擊有一系列選擇，戰時內閣會議進行相關討論，並指以色列有意與美國協調應對行動，但美國政府多次表明，不會參與或協助以色列任何反擊伊朗計畫。

美國希望以色列進行有限反擊，而非針對伊朗領土。白宮國安會發言人柯比十五日表示，尊重以國戰時內閣和總理的決定，但強調拜登總統「非常明確表示，我們不希望與伊朗發生戰爭。我們不尋求擴大這場衝突，不希望看到事態升級」。

英國每日電訊報報導，以色列打算在不造成傷亡的前提下反擊，讓伊朗「難堪」但不會升高區域衝突，同時不會遭到美國反對。總理內唐亞胡已要求國防部擬定清單，列出以軍可攻擊且不會被美國反對的伊朗目標。

華盛頓郵報引述知情的以色列官員指出，以色列可能的反擊行動，包括精準襲擊伊朗基礎設施，或進行網路攻擊。

該官員表示，戰時內閣「每個人都贊成以色列必須回擊，問題在於如何和何時」。

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