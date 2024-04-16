與伊朗外長通話 日本外務大臣上川陽子要求伊朗克制

共同社引述日本外務省報導，日本外務大臣上川陽子16日與伊朗外交部長阿布杜拉希安通話，她說日方嚴峻關切伊朗對以色列的攻擊，並強烈譴責這類令局勢升級的舉措，呼籲德黑蘭展現克制以避免中東緊張進一步加劇。

上川說，當前局勢不符合伊朗人民及國際社會利益，她也敦促伊朗確保中東水域的航行安全。不過兩國外長同意日伊政府會繼續密切溝通，上川也請求伊朗協助確保在伊朗日籍人士的安全。

日本相對缺乏自然資源，高度仰賴來自中東的原油，傳統上在伊朗等中東穆斯林國家和以色列之間，尋求「平衡外交」策略。

不過，日本隸屬的7大工業國集團（G7）14日召開線上峰會，用最強烈措辭譴責伊朗對以色列空前的直接攻擊。一名美國高官說，與會G7領袖考慮對伊朗施加制裁，若干領袖還提議將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。

伊朗13日晚間起連夜用無人機和飛彈對以空襲，意在報復本月初伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築遇襲，導致7名伊朗軍官喪命。伊朗13日稍早也據傳在波斯灣出入口荷莫茲海峽扣留一艘和以色列有關的商船。

商品推薦