往重慶專機得知消息…德國總理蕭茲譴責伊朗空襲以色列 訪華行程蒙陰影

伊朗對以色列發動的大規模空襲，為德國總理蕭茲為期三天的訪華行程蒙上了陰影。周日凌晨，蕭茲在從柏林飛往重慶途中的專機上獲悉伊朗發動對以空襲的消息。

專機抵達重慶後，蕭茲對空襲行動做出了最強烈的譴責。德國聯邦政府發言人黑貝施特萊特（Steffen Hebestreit）以總理的名義發表聲明稱：「通過這一不負責任以及不可原諒的攻擊行為，伊朗正在挑起爆發大規模地區沖突的風險。在這一嚴峻時刻，德國堅定地站在以色列一方。德國方面將就如何進一步回應同七國集團以及其他盟友展開密切磋商」。

來自政府圈的消息稱，伊朗發動空襲時，蕭茲從柏林飛往重慶的航程剛剛過半，德國安全部門隨後一直同代表團保持密切聯絡，並隨時向蕭茲通報中東局勢。伊朗駐敘利亞大使館遭到疑似來自以色列的襲擊後，過去幾天來，各方一致認為伊朗有可能會採取報復行動。有情報顯示，本周末伊朗將對以色列發動襲擊，但德國總理蕭茲仍決定維持其訪華計劃。

蕭茲反應是否過於遲緩？至少聯盟黨團對此提出了批評。基民盟聯邦議員柯尼希（Anne König)在社媒平台X發文指出：「拜登總統已中斷了度假行程，返回白宮對以色列提供支持。僅憑事後對空襲行動可能的死難者表示哀悼，是遠遠不夠的」。基社盟前主席拉什特（Armin Laschet)也在奧地利總理第一時間就伊朗空襲事件發表的聲明下留言：「聯邦總理立場鮮明的聲明，奧地利聯邦總理」。諷刺意味躍然紙上。

聯邦議院國防委員會主席施塔克齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）敦促蕭茲總理訪華期間就空襲事件做出明確表態。自民黨政治家施塔克齊默曼對《明鏡》周刊表示：「中東一旦爆發大規模沖突，僅從經濟角度而言，顯然也不符合中國方面的利益」。「德國總理訪華期間應敦促中國領導人向德黑蘭表明立場，對以色列的襲擊行動必須立即停止。我相信，中國是有這種影響力的。蕭茲應當明確表示，以色列是德國的盟友，德國會站在以色列一側」。

中東局勢將在何種程度上對蕭茲的訪華行程產生影響，目前尚無法定論。蕭茲訪華的第一站是中國西南大都市重慶。重慶擁有人口3200萬，是世界上人口最多的城市蕭茲啟程訪華：俄烏戰爭、台海局勢成焦點。按照計劃，德國總理蕭茲以及隨行代表團除會晤當地黨政官員之外，還將參觀博世公司設在這裡的一個氫能生產基地，並同城市規劃專業的大學生舉行座談。

隨同蕭茲一道出訪中國的，還包括十多名德國企業高管。其中包括奔馳、寶馬以及巴斯夫等汽車和化工巨頭。稍後，德國農業部長厄茲德米爾（Cem Özdemir）、交通部長維辛（Volker Wissing）以及環境部長雷姆克（Steffi Lemke）也將在北京加入蕭茲的訪華議程。這是2021年12月蕭茲就任總理以來的第二次訪華行程。2022年11月，受疫情管控的影響，蕭茲首次訪華僅逗留一天。而此次訪華則安排了三天時間，這也是蕭茲時間最長的一次出訪活動。

（德新社，美聯社，明鏡在線）

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