拜登：今晚以色列贏了 重申美國支持以國但不會一起對付伊朗
紐約時報報導，伊朗13日深夜對以色列發動報復行動，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡緊急通話。一名美國官員透露，拜登告訴內唐亞胡，因為伊朗的絕大部分攻擊不成功，對以色列來說是場勝利，不過拜登也清楚表達，美國不會參與對伊朗的侵略行動。
兩名以色列官員表示，伊朗在此次襲擊行動中出動185架無人機，並發射36枚巡弋飛彈。其中絕大部分是從伊朗領土發射，小部分發自伊拉克和葉門。另外，伊朗也發射110枚地對地飛彈。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登總統在獲知伊朗展開報復行動後，迅速和國安會召開會議，並在稍早和內唐亞胡進行通話。
一名官員向CNN透露，拜登在通話中向內唐亞胡說，以色列應該將今晚視為勝利，因為根據美國當前評估，伊朗絕大部分攻擊都不成功，凸顯以色列高超的軍事能力。
根據美國政府評估，幾乎伊朗的所有無人機和飛彈，包括超過100枚彈道飛彈，都被攔截。該官員談到，伊朗巡弋飛彈也並未造成影響，沒有造成「有意義的」攻擊。
拜登也證實，美軍協助擊落部分伊朗無人機和飛彈，同時向內唐亞胡表達美國將持續協助捍衛盟友，可是拜登也清楚表示美國不會加入以色列攻擊伊朗的行列。
另外，白宮也發聲明表示，拜登將在14日晚間召集G7領袖開會，共同商議聯合行動，因應伊朗攻擊。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言