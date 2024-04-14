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拜登：今晚以色列贏了 重申美國支持以國但不會一起對付伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（右三面對鏡頭者）在美東時間13日獲知伊朗對以色列展開報復行動後，迅速在白宮戰情室和國安官員召開會議。圖／取自白宮官網
美國總統拜登（右三面對鏡頭者）在美東時間13日獲知伊朗對以色列展開報復行動後，迅速在白宮戰情室和國安官員召開會議。圖／取自白宮官網

紐約時報報導，伊朗13日深夜對以色列發動報復行動，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡緊急通話。一名美國官員透露，拜登告訴內唐亞胡，因為伊朗的絕大部分攻擊不成功，對以色列來說是場勝利，不過拜登也清楚表達，美國不會參與對伊朗的侵略行動。

兩名以色列官員表示，伊朗在此次襲擊行動中出動185架無人機，並發射36枚巡弋飛彈。其中絕大部分是從伊朗領土發射，小部分發自伊拉克和葉門。另外，伊朗也發射110枚地對地飛彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登總統在獲知伊朗展開報復行動後，迅速和國安會召開會議，並在稍早和內唐亞胡進行通話。

一名官員向CNN透露，拜登在通話中向內唐亞胡說，以色列應該將今晚視為勝利，因為根據美國當前評估，伊朗絕大部分攻擊都不成功，凸顯以色列高超的軍事能力。

根據美國政府評估，幾乎伊朗的所有無人機和飛彈，包括超過100枚彈道飛彈，都被攔截。該官員談到，伊朗巡弋飛彈也並未造成影響，沒有造成「有意義的」攻擊。

拜登也證實，美軍協助擊落部分伊朗無人機和飛彈，同時向內唐亞胡表達美國將持續協助捍衛盟友，可是拜登也清楚表示美國不會加入以色列攻擊伊朗的行列。

另外，白宮也發聲明表示，拜登將在14日晚間召集G7領袖開會，共同商議聯合行動，因應伊朗攻擊。

伊朗 拜登 美國

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