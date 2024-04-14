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聯合國秘書長強烈譴責伊朗 促各方克制、籲立即停止敵對行動
美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）重話譴責伊朗對以色列發動大規模攻擊，並且呼籲立即停止敵對行動。
古特瑞斯對於中東地區動盪情勢升級深表震驚，「我敦促各方保持最大限度的克制，避免採取任何可能導致中東爆發多條戰線的軍事行動」。
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