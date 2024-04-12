華爾街日報：伊朗最快週末前報復攻擊以色列

華爾街日報今天引述知情人士披露，以色列正為24到48小時內遭伊朗用中程飛彈攻擊以國南、北部做準備；但知情伊朗高層的另一消息人士說，伊朗尚未做最後決定。

伊朗已揚言報復上週以色列對敘利亞首都大馬士革的攻擊。德黑蘭當局表示，當時以色列空襲一處外交大樓，炸死包含一名伊朗革命衛隊精銳聖城旅（QudsForce）高階成員在內的多名伊朗軍官。

美國情資本週稍早的通報顯示，伊朗或代理人恐很快會對以色列的人、事、物攻擊；美方一名知情官員今天表示，美國的情報指向伊朗報復攻擊就在近日內，「很可能在以色列國土，而非海外他處的以方目標」。

華爾街日報引述伊朗革命衛隊一名顧問透露，本週稍早革命衛隊已向最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）提報幾個打擊以色列的選項，包括用精密中程飛彈直接攻擊以色列。

最近幾個小時裡，一些親伊朗革命衛隊的社媒帳號貼出模擬飛彈攻擊以色列位於海法（Haifa）的機場與在狄莫納（Dimona）核設施的影片。一名伊朗官員此前聲稱若要攻擊，會選以色列的電廠與海水淡化廠。

不過這名伊朗革命衛隊顧問透露，哈米尼尚未拍板選項，對直接攻擊時飛彈恐被擊落、招致以色列大舉反擊伊朗戰略基礎設施等反效果仍有顧慮，「打擊方案全呈交最高領袖面前，但他還在盤算政治風險」。

選項另包含伊朗透過在敘利亞、伊拉克的代理人發動攻擊；據伊朗革命衛隊顧問與敘利亞政府方面消息，伊朗近日從倉庫搬出無人機交給兩地的代理人團體。

伊朗與代理人也可能避開以色列境內，選擇打以色列於1981年兼併自敘利亞的爭議地帶戈蘭高地（Golan）；也有可能打擊以色列駐外大使館，特別是在阿拉伯世界的使館，傳達親以需付出代價的信號。

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