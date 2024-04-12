中東局勢緊繃 漢莎航空延長停飛德黑蘭航班至13日
德國漢莎航空今天宣布，延長實施停飛往來伊朗首都德黑蘭航班的措施至13日。時值中東正保持警戒，因為伊朗駐敘利亞大使館遭到疑為以色列發動的空襲後，伊朗可能發動報復。
路透社報導，漢莎航空（Lufthansa）表示，為了避免機組人員必須下機在德黑蘭（Tehran）過夜，公司已暫停往來德黑蘭的航班，可能持續到4月13日為止，較之前公告的時間多2天。
德黑蘭航線主要由土耳其和中東的航空公司經營，漢莎航空及其子公司奧地利航空（Austrian Airlines）是唯二執飛德黑蘭航線的西方航空公司。
自從4月1日伊朗駐敘利亞大使館院落疑似被以色列的軍機轟炸後，中東與美國就保持警戒，提防伊朗發動攻擊。
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）已和伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話，她呼籲各方保持最大限度克制，避免進一步讓局勢惡化。
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