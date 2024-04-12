中東緊張加劇 俄羅斯籲伊朗與以色列保持克制
中東地區緊張情勢不斷升溫之際，俄羅斯當局今天呼籲伊朗與以色列保持克制，以避免破壞中東的穩定。
法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「為了不破壞中東地區的穩定，各方都保持克制十分重要」，他還稱該區域原本就缺乏穩定及可預測性。
本月稍早，伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築遭到空襲，造成2位伊朗將領身亡。伊朗因此向以色列發出新的威脅，促使美國總統拜登（JoeBiden）昨天保證美方對以色列的支持「堅若磐石」。
以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰已超過6個月，俄羅斯先前曾譴責以色列在這場戰爭的行徑。
俄羅斯傳統上試圖與所有中東區域強權交好，然而，加薩衝突削弱了俄國與以色列的關係，同時俄國已經強化跟伊朗的軍事和政治關係。
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