7救援志工慘死引關注！德國通過「空中橋梁」 向加薩提供援助

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七名來自國際救援組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）的工作人員在一次以色列對加薩的空襲中喪生。這些志願者在加薩為大約240萬掙扎在生存邊緣的民眾提供援助。志願者遇襲事件再次引起包括德國在內的國際社會對戰區援助的關注。

紅十字會主席稱加薩地帶為「災難性局面」

數周以來，德國救援團體愈發感到他們幾乎無法提供任何援助。德國紅十字會（DRK）主席哈斯菲爾德（Gerda Hasselfeldt）一向冷靜，且不喜歡危言聳聽。這位來自基社盟的前聯邦部長將加薩地帶人民的處境描述為「真的是災難性的」，人們沒有理由不相信情況真的非常糟糕。哈斯菲爾德向德國廣播電台表示，通過少數開放通道運送的救援物資根本不夠。她說道：「什麼都缺。隨著襲擊增加，衝突進一步加深，情況將變得更加棘手」。

救援物資先用飛機運到埃及，再運到加薩

哈斯菲爾德自2017年起擔任德國紅十字會主席。自去年10月初哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊以來，該組織向加薩地帶一共提供了多少援助，她已很難估算清楚。哈斯菲爾德表示：「我們已經用數架飛機將援助物資先運到埃及，再運到加薩地帶」。援助物資主要包括食品、醫療設備以及衛生用品。

德國國際合作機構（GIZ）已經不再向加薩地帶派遣工作人員

傳統意義上的發展合作通常由國家或公共機構組織執行，例如德國國際合作機構（GIZ）。該機構會對德國聯邦發展合作部（BMZ）的項目進行落實執行。德國聯邦發展合作部發言人胡梅爾（Katja Hummel）向德國之聲表示，像德國國際合作機構這樣的組織目前沒有從德國向加薩派遣人員。在哈瑪斯發動襲擊前，還經常有來自約旦河西岸拉馬拉（Ramallah）以及德國的工作人員前往加薩地帶，以檢查項目進展情況。「鑑於當前局勢，向加薩地帶派遣人員已暫無可能」。

教會團體與當地志願者合作

像國際明愛（Caritas international）這樣的教會公益團體目前也面臨同樣的情況。該組織發言人萊因克（Achim Reinke）告訴德國之聲：「向當地派駐人員本來就不是我們的做法，我們一直是與當地志願者合作。」國際明愛與全球其他天主教團體有著緊密聯繫，對加薩當地災難性的局勢也有著深刻的了解。萊因克認為，如今德國聯邦國防軍也開始參與從約旦出發、向人口稠密的戰區進行物資空投的救援行動，這只能表明局勢是多麼令人絕望：「這基本上說明已經走投無路。像這樣進行空投，只有最強壯的人才能搶到物資，年邁者或殘疾人根本沒有機會」。

根據萊因克的說法，更好的方法是通過陸路或海路來運輸援助物資，但這些途徑正在變得越來越危險且越來越受限。因為自從哈瑪斯發動襲擊以來，從以色列到加薩地帶的許多過境點已被關閉。哈瑪斯被許多國家列為恐怖主義組織。

空投救援物資

自3月中旬以來，德國參與了向加薩地帶貧困人口空投援助物資的行動。德法聯合空運隊的兩架C-130大力神運輸機已從諾曼底駐地轉移至約旦，以支援空運。這些德國聯邦國防軍的飛機配備了法國降落傘系統，用於空投援助物資。機組人員由德法人員共同組成。有現場觀察人員報告稱，他們擔心部分援助物資可能在約旦就已經消失蹤影。

貝爾博克稱救援「杯水車薪」

德國外交部長貝爾博克在上周初的中東之行期間將這種空投援助稱為「杯水車薪」。她在埃及強調了通過陸路過境向加薩民眾提供援助的重要性：「埃及在解決飢荒問題上發揮著特別重要的作用，尤其是通過拉法邊境口岸——目前絕大部分食品都是通過這個口岸運入的。而從以色列進入加薩的過境點要麼關閉，要麼只是有限程度地開放」。

自去年10月以來，德國向加薩提供1.75億歐元援助資金。德國外交部網站上寫道，加薩地帶人道主義局勢仍然是災難性的，尤其是北部沿海地帶。民眾的基本供給系統已經崩潰。最基本物資匱乏：食物、水以及醫療服務。目前，德國向巴勒斯坦所有地區（不僅僅是加薩地帶）提供的總援助約為2.5億歐元。其中1.75億歐元是自去年10月7日以來新批准的資金。

援助聯合國巴勒斯坦難民救助機構UNRWA的款項已暫停

自今年年初起，德國已停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資金。當時，以色列政府公布消息稱，該救助機構12名來自加薩的工作人員據信參與了去年10月7日的恐怖襲擊。該救助組織隨後解雇了這些員工。包括德國、美國在內的16個國家自那時起開始停止向該援助機構付款。但幾周前，德國宣布，將為該機構在約旦、黎巴嫩、敘利亞以及約旦河西岸的區域工作提供4500萬歐元的資金支持。

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