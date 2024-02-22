聯合國安理會表決 美3度否決以巴立即停火案
路透報導，美國廿日第三度否決聯合國安全理事會有關以巴衝突的決議草案，阻擋立即人道停火的要求，另外提出暫時人道停火換取釋放人質提案。
在十五個安理會理事國中，十三國支持阿爾及利亞提案，要求以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯立即人道停火，英國則棄權，而美國則第三度對安理會此類決議案動用否決權。
美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德十七日已表態將否決阿爾及利亞提案，憂心危及美國、埃及、以色列和卡達之間的停火協商，而這些協商是為了中止戰爭並讓人質獲釋。
湯瑪斯–葛林斐德表示，「在沒有協議的情況下要求立即無條件停火及讓哈瑪斯釋放人質，無法帶來長久和平。反之可能延長衝突」。
對此，巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾批評美國的舉措「極其魯莽與危險」，「給了以色列一個訊息，殺人還能繼續逍遙法外」。
阿爾及利亞提案並未將停火和釋放人質相連結，而是分別要求立即人道停火和無條件釋放所有人質。
以色列駐聯合國大使爾登則說，「停火」二字「彷彿被當作銀彈，可以解決所有區域問題」，還說「停火只會實現一件事，哈瑪斯的存續」，「停火等於對更多以色列人和加薩人判死刑」。
中國大陸外交部發言人毛寧廿一日在例行記者會上表示，美國再次獨家否決，把加薩局勢推到更危險境地，包括中方在內有關各方均對此表示強烈失望和不滿，「安理會必須盡快採取行動推動停火止戰，這是不容推辭的道德義務，是必須承擔的法律責任」。
美國提出的決議草案要求以哈暫時停火，並反對以色列在加薩南部城市拉法發動大規模地面攻勢。美方表示這項草案將保留時間協商。
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