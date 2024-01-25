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伊朗總統訪土耳其 穩定中東局勢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
由於親伊朗勢力遍及中東，土耳其近日拉攏伊朗，盼其不要使中東局勢惡化。（@RTErdogan via Twitter）
由於親伊朗勢力遍及中東，土耳其近日拉攏伊朗，盼其不要使中東局勢惡化。（@RTErdogan via Twitter）

以哈戰爭讓土耳其擔心恐擴大為中東戰爭，因此總統艾爾段24日與來訪的伊朗總統賴西達成協議，雙方都不會做出讓中東局勢升溫的行為。土耳其身為伊斯蘭國家，雖強力譴責以色列對加薩走廊的屠殺行為，但該國商業上仍與以色列過從甚密，兩面手法也引發一些中東國家不滿。

土耳其採兩面手法

根據《半島電視台》報導，伊朗總統賴西24日出訪土耳其，與艾爾段見面。艾爾段會後表示，雙方討論以色列在加薩走廊不人道的攻擊行為，還有如何確保中東的和平穩定。兩國也同意維持邊境的聯防機制，避免以哈衝突失控成為全中東的戰爭。

土耳其雖然強力抨擊以色列在加薩走廊的軍事行動是「種族屠殺」，還譴責美國與英國攻擊伊朗案中扶持的胡賽叛軍是濫用武力，但艾爾段先前為了改善國內經濟，也有拉攏以色列企業投資土耳其，雙方經貿上的往來相當密切，也讓國內與伊朗輿論批評其雙面手段。

以哈死傷破2.5萬

土耳其與伊朗在敘利亞內戰上立場也不同，分別支持反抗軍與阿薩德政府，但為了安撫伊朗，艾爾段近日也私下接觸敘利亞政府，尋求改善關係。

CNN》提到，以哈戰爭已造成超過2.5萬名巴勒斯坦人死亡，以色列還提出以巴之間要建立「緩衝區」，但遭到美國國務卿布林肯拒絕。以色列近日則對南部地區擴大攻擊，到處可見坦克車與無人機進行轟炸。

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土耳其 以色列 伊朗

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