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習今金磚視訊峰會 再談以哈

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

正值阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長代表團訪問中國大陸，尋求斡旋以哈局勢之際，大陸國家主席習近平昨與法國總統馬克宏通電話，就以哈衝突交換意見。據央視報導，兩國元首都認為，當務之急是避免局勢惡化，尤其是不能出現更嚴重人道危機，「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

央視昨晚發布，應南非總統拉瑪佛沙邀請，習近平將於廿一日晚間，在北京出席金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會，並發表談話。

習近平與馬克宏昨通電話，在以哈衝突方面，兩國元首都認為，「兩國方案」是解決以哈衝突根本出路。雙方同意，就共同關心國際地區問題持續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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