聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗、土耳其 威脅將干預

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

以色列大舉進軍加薩表明將消滅哈瑪斯，令人擔憂的是戰事可能擴大。伊朗總統萊希廿九日表示，以色列「可能迫使每個人」採取行動；土耳其總統厄多安也威脅出手干預。

萊希在社群媒體Ｘ平台發文表示：「猶太復國主義政權的罪行已越過紅線，可能會迫使每個人都採取行動。」

他說：「華府要求我們不要有任何動作，但他們持續給予以色列廣泛支持。」

伊朗與黎巴嫩真主黨、葉門「青年運動」及伊拉克與敘利亞境內什葉派武裝勢力等盟友，自稱為「抵抗軸心」。自從加薩地區衝突爆發後，駐紮伊拉克及敘利亞的美軍遭到一連串攻擊，真主黨與以軍於黎巴嫩邊界的交火也愈趨猛烈。

另外，土國總統厄多安廿八日在親巴勒斯坦集會上發表慷慨激昂的演講，再次指責以色列在加薩地帶的襲擊構成屠殺，指以色列犯下戰爭罪，並將哈瑪斯稱為「自由戰士」。

厄多安說，「我們將繼續我們的道路，我們可能會突然敲響你的門，在任何一個晚上出人意料地到來」，似乎在暗示將出手干預。

厄多安還將以色列與納粹種族屠殺猶太人的行為相提並論，稱以色列已經公開犯下戰爭罪，這段期間展現的心態無異於二次大戰期間的軸心國成員，「過去他們在毒氣室裡屠殺猶太人、用炸彈摧毀整個地區，今天以色列也在加薩表現出相似的心態」。

這段影片廣傳在Ｘ平台上，現場的親巴勒斯坦人群高呼「土耳其軍隊進軍加薩」。此演講引發以色列不滿，已迅速從土耳其撤回了外交人員，外長柯恩表示土耳其的言論「促使我們重新評估兩國關係」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

藉以巴戰爭擺脫國際唾沫？普亭盼扮演調停角色 和以色列關係卻恐惡化

中東戰事恐擴大 土耳其、伊朗揚言進攻以色列

台前駐以代表：情報大國以色列蒐集、分析皆失誤 台灣應警惕

內唐亞胡宣布戰爭進入第2階段 視同「第2次獨立戰爭」目標摧毀哈瑪斯

相關新聞

以軍大舉進攻加薩 投彈摧毀哈瑪斯地道網

英國每日郵報報導，以色列廿八日夜間派菁英部隊進入加薩走廊，與哈瑪斯武裝分子進行街頭巷戰，有報導指出，以色列空軍投擲「碉堡...

金融時報：以軍發動猛烈地面攻擊一天後 已占領加薩北部大片地區

英國金融時報報導，以色列軍隊在發動猛烈地面攻擊的一天後，已占領加薩走廊北部一大片地區。

數千人劫物資 加薩秩序瀕瓦解

以色列升高在加薩的軍事行動，當地人道危機加劇。路透報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）廿九日表示，該組織...

馬斯克星鏈支援救濟 以國反對

以色列的強力空襲廿八日一度切斷加薩地區所有網路和行動電話通訊，廿九日已逐漸恢復。SpaceX執行長馬斯克廿八日表示，該公...

伊朗、土耳其 威脅將干預

以色列大舉進軍加薩表明將消滅哈瑪斯，令人擔憂的是戰事可能擴大。伊朗總統萊希廿九日表示，以色列「可能迫使每個人」採取行動；...

以色列下令疏散加薩醫院 紅新月會稱撤離等同殺人無法照辦

巴勒斯坦的紅新月會表示，他們稍早收到以色列撤離加薩北部聖城醫院（Al-Quds Hospital）的要求。不過，英國BB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。