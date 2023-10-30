伊朗、土耳其 威脅將干預

以色列大舉進軍加薩表明將消滅哈瑪斯，令人擔憂的是戰事可能擴大。伊朗總統萊希廿九日表示，以色列「可能迫使每個人」採取行動；土耳其總統厄多安也威脅出手干預。

萊希在社群媒體Ｘ平台發文表示：「猶太復國主義政權的罪行已越過紅線，可能會迫使每個人都採取行動。」

他說：「華府要求我們不要有任何動作，但他們持續給予以色列廣泛支持。」

伊朗與黎巴嫩真主黨、葉門「青年運動」及伊拉克與敘利亞境內什葉派武裝勢力等盟友，自稱為「抵抗軸心」。自從加薩地區衝突爆發後，駐紮伊拉克及敘利亞的美軍遭到一連串攻擊，真主黨與以軍於黎巴嫩邊界的交火也愈趨猛烈。

另外，土國總統厄多安廿八日在親巴勒斯坦集會上發表慷慨激昂的演講，再次指責以色列在加薩地帶的襲擊構成屠殺，指以色列犯下戰爭罪，並將哈瑪斯稱為「自由戰士」。

厄多安說，「我們將繼續我們的道路，我們可能會突然敲響你的門，在任何一個晚上出人意料地到來」，似乎在暗示將出手干預。

厄多安還將以色列與納粹種族屠殺猶太人的行為相提並論，稱以色列已經公開犯下戰爭罪，這段期間展現的心態無異於二次大戰期間的軸心國成員，「過去他們在毒氣室裡屠殺猶太人、用炸彈摧毀整個地區，今天以色列也在加薩表現出相似的心態」。

這段影片廣傳在Ｘ平台上，現場的親巴勒斯坦人群高呼「土耳其軍隊進軍加薩」。此演講引發以色列不滿，已迅速從土耳其撤回了外交人員，外長柯恩表示土耳其的言論「促使我們重新評估兩國關係」。

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