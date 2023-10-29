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以軍擴大作戰 切斷加薩通訊

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以軍廿七日表示，其地面部隊正擴大在加薩走廊的作戰行動，空中部隊也大舉打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的基礎設施。以色列防長葛朗特矢言，將摧毀哈瑪斯的加薩地道網。以軍空襲幾乎使加薩內外的通訊，醫療及援助斷絕。哈瑪斯聲稱將全力抵抗。

以軍發言人哈加里和戴納爾廿七日說，其部分部隊已越界進加薩行動，但不願表明大規模的地面戰是否已正式開打。以軍戰機徹夜攻擊達一五○處地下目標，據稱還擊殺哈瑪斯空中攻擊行動首腦拉卡巴。已在北加薩的以軍部隊包括步兵、砲兵、裝甲兵及工兵。

葛朗特廿七日提到，在地面入侵並消滅哈瑪斯前，藉由空襲打擊哈瑪斯防禦的作戰已近乎完成，下階段作戰將包括摧毀哈瑪斯近廿年來構築的地道網，這也是以色列整體國安目標的一環，但作戰過程恐危險又曠日費時。

華盛頓郵報廿七日引述五位知情美國官員報導，拜登政府正力勸以方重新檢視其大型地面攻勢計畫，改以空襲和特種部隊執行精準打擊，鎖定哈瑪斯高價值的目標及基建。這將更有利釋放人質的談判和運送人道援助物資，也可減少雙方傷亡。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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