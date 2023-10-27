巴勒斯坦人想的跟你不一樣！四成傾向「暴力建國」

以巴戰爭迄今未有結束跡象，挑起戰火的哈瑪斯，也遭英美為主的西方各國大加撻伐。但，根據巴勒斯坦智庫戰前公布的民調，「以巴如何共存」的最佳解決方案，竟是「武裝衝突」？

儘管全球各地爆發聲援巴勒斯坦百姓的聲浪，但過往巴國在國際上，少有聲量。而巴勒斯坦智庫「巴勒斯坦政策研究調查中心」（PCPSR）固定進行以巴相關議題的民調，這份年初公布的調查吐露，顛沛流離的巴國民眾心聲。

以色列的「國中國」，難民比國內人口還多

事實上，巴勒斯坦總領土為6020平方公里，僅占台灣面積的1／6。領土不大，又被以色列國土包夾、一分為二，主要領土在約旦河西岸，夾處以色列與約旦之中，另一塊則是有地表最大監獄之稱的飛地「加薩走廊」。根據BBC數據，如此飽受戰亂的小國，避走他國的難民高達590萬人，比國內人口530萬人還多。

兩國方案支持率僅三成，創新低

PCPSR此調查時間落在2022年12月，在加薩走廊、約旦河西岸，以及東耶路撒冷等地，隨機訪問1270名巴勒斯坦人。以色列樣本則透過網路民調，共900人接受問卷調查，受訪地點在以色列境內和約旦河西岸，其中200人是阿拉伯裔以色列人。

首先，國際支持的「兩國方案」，對以巴人民來說，根本窒礙難行。最新調查數據顯示，雙方對兩國方案的支持率下滑至新低，僅33％巴勒斯坦人、34％以色列猶太人表態支持，與2020年分別的43％與42％相比，落差頗大。

考慮到2018到2020年間，雙邊支持度幾乎持平，最新數據驟降原因，可能與2022年開始暴增的以巴衝突，以及納坦雅胡上台，組成「史上最右」的以色列內閣有關。

四成巴人支持「發起武裝衝突」

既然兩國方案不受歡迎，民調也問了其他解決方式，提供巴國受訪者四個可能選項，「達成和平協議」「發起武裝衝突」「發起非武裝抵抗」，以及「維持現狀」。

四個選項中，巴勒斯坦受訪者傾向「武裝衝突」解決，以四成占比奪冠，相較和平協議多了9％，也超過非武力抵抗（16％）兩倍之多。

相比之下，以色列猶太人傾向武裝衝突的比率僅26％，排名第二，和平協議占比達三成居冠，保持現狀（12％）與和平併吞領土（10％）差距不大。另外，阿拉伯裔以色列人支持和平協議的比率，則高達58％。

分析原因，巴勒斯坦人長期受到以色列砲火攻擊，如加薩圍城，以及頻繁的約旦河西岸空襲事件。巴勒斯坦受訪者中，目睹一次以上因以巴衝突導致死傷的占比達63％，以色列國土內的受訪者為35％，居住在西岸的以色列人占比則是53％，凸顯巴勒斯坦境內衝突較為頻繁。

值得注意的是，「多次」目睹因以巴問題導致死傷的占比，差異更極端，巴勒斯坦人為27％，定居西岸的以色列人為7％，其他以色列人的占比僅3％，相差九倍之多。

四成巴人支持武裝衝突、以巴互信破裂。Figure (22): Expectations and preferences of Israeli Jews and Palestinians，取自巴勒斯坦智庫

仇恨蒙眼？以巴互信裂痕擴大

此份調查還有一大重點，針對「以巴關係何解」這題，分別向以、巴受訪者提問對另一方回答的想像，發現預期與實際數值，存在明顯誤差。

在巴勒斯坦受訪者的想像中，以色列猶太人傾向「武裝衝突」占比，高達44％，比實際數字高估18％，和平協議的比率，則被低估了8％。

至於以色列猶太人的回答，他們預期52％巴人傾向暴力解決，較實際數字高出12％，這個誤差值，與和平協議被低估的占比恰巧相同。

新仇疊加舊恨，以巴雙邊都過分高估另一方血腥開戰的期望，世仇之間的信任早已消耗殆盡。雖說巴國民眾傾向武力建國，但當前挑起戰事的激進組織「哈瑪斯」，長期剝削加薩人民，根本無法代表巴勒斯坦人民意志。隨著戰事延燒，更多手無寸鐵的百姓被捲入爭端，以巴之間這筆帳更難算清。

（本文出自2023.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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