巴勒斯坦人想的跟你不一樣！四成傾向「暴力建國」

以巴戰爭迄今未有結束跡象,挑起戰火的哈瑪斯,也遭英美為主的西方各國大加撻伐。但,根據巴勒斯坦智庫戰前公布的民調,「以巴如何共存」的最佳解決方案,竟是「武裝衝突」?

儘管全球各地爆發聲援巴勒斯坦百姓的聲浪,但過往巴國在國際上,少有聲量。而巴勒斯坦智庫「巴勒斯坦政策研究調查中心」(PCPSR)固定進行以巴相關議題的民調,這份年初公布的調查吐露,顛沛流離的巴國民眾心聲。

以色列的「國中國」,難民比國內人口還多

事實上,巴勒斯坦總領土為6020平方公里,僅占台灣面積的1/6。領土不大,又被以色列國土包夾、一分為二,主要領土在約旦河西岸,夾處以色列與約旦之中,另一塊則是有地表最大監獄之稱的飛地「加薩走廊」。根據BBC數據,如此飽受戰亂的小國,避走他國的難民高達590萬人,比國內人口530萬人還多。

兩國方案支持率僅三成,創新低

PCPSR此調查時間落在2022年12月,在加薩走廊、約旦河西岸,以及東耶路撒冷等地,隨機訪問1270名巴勒斯坦人。以色列樣本則透過網路民調,共900人接受問卷調查,受訪地點在以色列境內和約旦河西岸,其中200人是阿拉伯裔以色列人。

首先,國際支持的「兩國方案」,對以巴人民來說,根本窒礙難行。最新調查數據顯示,雙方對兩國方案的支持率下滑至新低,僅33%巴勒斯坦人、34%以色列猶太人表態支持,與2020年分別的43%與42%相比,落差頗大。

考慮到2018到2020年間,雙邊支持度幾乎持平,最新數據驟降原因,可能與2022年開始暴增的以巴衝突,以及納坦雅胡上台,組成「史上最右」的以色列內閣有關。

四成巴人支持「發起武裝衝突」

既然兩國方案不受歡迎,民調也問了其他解決方式,提供巴國受訪者四個可能選項,「達成和平協議」「發起武裝衝突」「發起非武裝抵抗」,以及「維持現狀」。

四個選項中,巴勒斯坦受訪者傾向「武裝衝突」解決,以四成占比奪冠,相較和平協議多了9%,也超過非武力抵抗(16%)兩倍之多。

相比之下,以色列猶太人傾向武裝衝突的比率僅26%,排名第二,和平協議占比達三成居冠,保持現狀(12%)與和平併吞領土(10%)差距不大。另外,阿拉伯裔以色列人支持和平協議的比率,則高達58%。

分析原因,巴勒斯坦人長期受到以色列砲火攻擊,如加薩圍城,以及頻繁的約旦河西岸空襲事件。巴勒斯坦受訪者中,目睹一次以上因以巴衝突導致死傷的占比達63%,以色列國土內的受訪者為35%,居住在西岸的以色列人占比則是53%,凸顯巴勒斯坦境內衝突較為頻繁。

值得注意的是,「多次」目睹因以巴問題導致死傷的占比,差異更極端,巴勒斯坦人為27%,定居西岸的以色列人為7%,其他以色列人的占比僅3%,相差九倍之多。

四成巴人支持武裝衝突、以巴互信破裂。Figure (22): Expectations and preferences of Israeli Jews and Palestinians,取自巴勒斯坦智庫

仇恨蒙眼?以巴互信裂痕擴大

此份調查還有一大重點,針對「以巴關係何解」這題,分別向以、巴受訪者提問對另一方回答的想像,發現預期與實際數值,存在明顯誤差。

在巴勒斯坦受訪者的想像中,以色列猶太人傾向「武裝衝突」占比,高達44%,比實際數字高估18%,和平協議的比率,則被低估了8%。

至於以色列猶太人的回答,他們預期52%巴人傾向暴力解決,較實際數字高出12%,這個誤差值,與和平協議被低估的占比恰巧相同。

新仇疊加舊恨,以巴雙邊都過分高估另一方血腥開戰的期望,世仇之間的信任早已消耗殆盡。雖說巴國民眾傾向武力建國,但當前挑起戰事的激進組織「哈瑪斯」,長期剝削加薩人民,根本無法代表巴勒斯坦人民意志。隨著戰事延燒,更多手無寸鐵的百姓被捲入爭端,以巴之間這筆帳更難算清。

