台南是否放颱風假 黃偉哲：縣市長和氣象署聯繫決定

颱風小犬逼近，台南市3級災害應變中心開設，台南市長黃偉哲今天主持防颱整備會議表示，各縣市長間將和中央氣象署保持聯繫，以決定明天是否放颱風假。

面對颱風小犬來襲，台南市政府今天宣布3級災害應變中心開設，預定明天上午升為1級；黃偉哲下午主持防颱整備會議，確保台南防颱措施一切就緒。

黃偉哲指出，中央氣象署預測颱風小犬路線，若走向不變，明天上午至6日風雨影響最顯著，市民應做好防颱準備，沿海地區居民更須留意強陣風。

黃偉哲表示，市府將掌握小犬颱風變化，第一時間做出因應處置。各縣市長間將和中央氣象署保持聯繫，再決定明天是否放颱風假，但最重要的是颱風期間莫發生傷亡及淹水。

台南市政府發布新聞稿指出，水利局已巡檢492台移動抽水機及60座抽水站，其中473台移動抽水機預布完成，19台調度。市轄58座滯洪池先行排空，以增加滯洪容量，水庫除自然溢流及灌溉用途，也已預洩降。

此外，防水檔板已分配區公所及社區，且備妥防汛塊及太空包，以作為緊急搶修搶險使用。先前因颱風造成雙春海堤破口完成修復，溢堤處也封堵。

工務局正加強工地安全及防汛措施，並巡視三爺溪永寧橋、澄山一號橋及臨安橋等8件橋梁改建工程，且在市道172線、172乙線、174線、175線及182線等5處山區易崩塌路段預布救災機具及人力，79部編組搶災機具及165名搶災人員待命中。