火神的眼淚…明揚科技公司廠區爆炸釀9人死亡 起因、爭議點、勇消人物一次看

明揚國際科技公司屏東廠區大火，造成逾百人死傷。圖／聯合報系資料照片(記者劉學聖／攝影) 屏東明揚國際科技公司廠區22日晚間發生大火爆炸事件，造成百人死傷，其中有4名勇消殉職、5名員工死亡，仍有1名員工失聯當中，究竟這起「火神的眼淚」到底是怎麼發生，「聯合新聞網」替讀者整理起因、死傷人數、爭議點，還有4名殉難的消防英雄，盼憾事未來別再發生。

事件起因

明揚國際科技公司廠區22日晚間發生大火。

屏東縣消防局在晚間17:31接獲報案、17:42屏二分隊3台消防車抵達、17:57廠方回報化學品外洩，確認場內有過氧化物，禁水只能用乾劑滅火、18：01七名消防員查看起火點走了10公尺見白煙變黑煙，小隊長急撤退後就爆炸，後續造成4名消防員、5名員工死亡的慘案，火勢最終延燒28小時撲滅。

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成9死1失蹤。記者劉學聖／攝影

起火原因

屏東縣府表示，起火原因目前研判是環己烷、異構烷烴混合後，成為廠房製成中使用的架橋劑，詳細還是要依照火調結果為主。

屏東縣府表示，廠方報案時表示，工廠冒濃煙，疑有化學藥品洩漏，小隊長陳文川等人抵達，廠商有提供安全資料表，裡面記載廠區有環己烷、異構烷烴、架橋劑，當時因冒白煙，消防人員謹慎起見，先帶著乾粉滅火器進入，想先觀察化學藥品洩漏情形，但因濃煙愈來愈大，一行人撤退，但瞬間就發生爆炸。

縣府表示，發現殉職者消防員遺體均只距門口10公尺，表示進入10公尺左右就發生爆炸。當時陳小隊長專業研判，是帶著乾粉滅火器，沒有射水滅火，短時間就發生爆炸了。

死傷人數

明揚公司大火造成嚴重9死1失聯107傷，其中4人為消防員、5人為員工。

高爾夫球工廠明揚國際發生廠房爆炸，造成包含4名消防人員在內共9死百餘傷的嚴重事故。記者劉學聖／攝影

資料來源／屏東縣消防局

製表／劉星君、張已廉、石秀華

編輯／張幼芳



爭議點

1、遭挖是血汗工廠

網友在PTT發文，指「爆炸的屏東工廠是血汗工廠」。12年前，明揚也曾被員工指控超時工作、工作環境有害健康，求償資遣費敗訴。

明揚公司位在經濟部的加工出口區，近3年有連續針對超時裁罰，分別在民國110年罰5萬元、111年罰10萬元、112年15萬元，看起來有加重處罰。

勞動部指出，明揚位於屏東科技產業園區，自2018年迄今，執行過18場次安全衛生檢查，違反法條9項次，開罰3件、罰金20萬元。

桃園市產業總工會指出，明揚自稱幸福企業，去年營收甚至創歷史新高，但從紀錄來看，卻是間劣跡斑斑的血汗工廠，近2年每年發生11件職災，甚至連續2年有2起嚴重職災。

2、第一時間未提供易燃化學品配置地點

2018年桃園敬鵬大火造成6名消防員殉職、7名輕重傷，政府也對後續的工廠消防要求做出調整，並增訂消防法，其中重要的分別為以下兩點。

20-1條，現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為，如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。 21-1條，工廠之管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊。

若第一時間明揚有做到，或許能避免一衝進去就遇到爆炸的悲劇。

明揚工廠3大違失

1、工廠在22日當天下午5時10分就出現火災警訊，但工廠卻到5點31分才報案，且工廠管理人並未指派專人到現場協助救災，嚴重違規，因此該項依法開罰150萬元。

2、廠房囤放公共危險物品超過管制數量開罰30萬；工廠管理權人未提供化學品種類、數量，位置平面圖及搶救必要資訊開罰60萬。

3、明揚廠房內存放公共危險物品，超過管制數量。只能儲存100公斤有機過氧化物，但是依據相關談話紀錄、事證，判定儲存3000公斤的數量，事態嚴重。

殉職勇消

賴俊儒

殉職消防員賴俊儒過去曾在新竹關西消防分隊服務，是別人眼中熱情又開朗的大男孩。圖／新竹縣消防局

33歲的賴俊儒英文流利，與英國籍妻子的婚事受世紀疫情所阻，去年12月才登記結婚。新婚妻一頭褐色捲髮，家人已安排明年2月補辦婚禮，10月規畫到瑞士蜜月旅行，這次出任務卻一去不返。

賴母表示，看到火災新聞心裡就很不安，原以為兒子休假，沒想到會喪生火窟。她說兒子很優秀、以兒子為榮，他是一個很單純的孩子，事情來得太突然，實在無法接受。

賴父豎起大姆指說「我兒是這支」，沒有怪任何人，這是命。

賴俊儒英籍妻也強忍哀傷，在IG PO文說：「Thanks to everyone for the love and support」（感謝大家的愛護與支持），用文字向親友傳達「我很好，沒事」，令人心疼。

陳柏翰

屏東明揚大火殉職消防員陳柏翰。圖／取自陳柏翰臉書

32歲的陳柏翰個性陽光開朗，190公分的身高格外顯眼，因父親早逝，母親獨力扶養兩個兒子長大，經濟壓力大，他為分擔家計，選擇加入消防隊服務、弟弟則從軍，之後考量弟弟長期不在家，因此調回屏東方便就近照顧母親。

陳柏翰休假常帶母親出去享用美食，工作後存的第一筆錢，就是帶媽媽到歐洲旅遊，未婚的他有名交往多年女友，雙方已論及婚嫁，未料傳來噩耗。

陳柏翰的母親在家屬陪同下，到殯儀館認屍時哭到全身癱軟，甚至要坐上輪椅才能移動，因情緒過度悲傷身體不適，被送往醫院檢查。陳母的表妹說，孝順的陳柏翰排休就會回家陪伴母親和80多歲奶奶，也常視訊聯繫。

鍾吉垣

殉職消防員鍾吉垣高中時成績優秀，卻因父親心肌梗塞、身體不好，剛好舅舅也是消防員，他為了「想減輕爸爸的負擔」，放棄大學，要去當消防員。 圖／截自聯合影音網

38歲的鍾吉垣高中時成績優秀可以上國立大學，因父親在他高三時罹患心肌梗塞、身體不好，剛好舅舅也是消防員，為減輕家中經濟負擔，放棄大學報考警專當消防員，育有一子。

施寶翔

屏東明揚國際科技公司大火，殉職的消防員施寶翔（中）過去曾在花蓮縣消防局富里分隊任職，對於山域搜救內行的他，不吝指導後進。圖／翻攝花蓮縣消防局臉書

37歲的施寶翔和鍾吉垣是警專23期同學，育有6歲及4歲子女，出任務時常奮不顧身，多次被上級表揚，曾和陳柏翰等同仁登上屏東縣政府消防局109年度榮譽榜，沒想到這次和陳一起殉職。施母透露，她昨天接送孫子上學時還不敢讓孫子知道，深怕無法接受父親驟逝的事實。