火神的眼淚…明揚科技公司廠區爆炸釀9人死亡 起因、爭議點、勇消人物一次看

明揚國際科技公司屏東廠區大火,造成逾百人死傷。圖/聯合報系資料照片(記者劉學聖/攝影) 屏東明揚國際科技公司廠區22日晚間發生大火爆炸事件,造成百人死傷,其中有4名勇消殉職、5名員工死亡,仍有1名員工失聯當中,究竟這起「火神的眼淚」到底是怎麼發生,「聯合新聞網」替讀者整理起因、死傷人數、爭議點,還有4名殉難的消防英雄,盼憾事未來別再發生。

事件起因

明揚國際科技公司廠區22日晚間發生大火。

屏東縣消防局在晚間17:31接獲報案、17:42屏二分隊3台消防車抵達、17:57廠方回報化學品外洩,確認場內有過氧化物,禁水只能用乾劑滅火、18:01七名消防員查看起火點走了10公尺見白煙變黑煙,小隊長急撤退後就爆炸,後續造成4名消防員、5名員工死亡的慘案,火勢最終延燒28小時撲滅。

屏東科技園區明揚國際公司大火,一共造成9死1失蹤。記者劉學聖/攝影

起火原因

屏東縣府表示,起火原因目前研判是環己烷、異構烷烴混合後,成為廠房製成中使用的架橋劑,詳細還是要依照火調結果為主。

屏東縣府表示,廠方報案時表示,工廠冒濃煙,疑有化學藥品洩漏,小隊長陳文川等人抵達,廠商有提供安全資料表,裡面記載廠區有環己烷、異構烷烴、架橋劑,當時因冒白煙,消防人員謹慎起見,先帶著乾粉滅火器進入,想先觀察化學藥品洩漏情形,但因濃煙愈來愈大,一行人撤退,但瞬間就發生爆炸。

縣府表示,發現殉職者消防員遺體均只距門口10公尺,表示進入10公尺左右就發生爆炸。當時陳小隊長專業研判,是帶著乾粉滅火器,沒有射水滅火,短時間就發生爆炸了。

死傷人數

明揚公司大火造成嚴重9死1失聯107傷,其中4人為消防員、5人為員工。

高爾夫球工廠明揚國際發生廠房爆炸,造成包含4名消防人員在內共9死百餘傷的嚴重事故。記者劉學聖/攝影

爭議點

1、遭挖是血汗工廠

網友在PTT發文,指「爆炸的屏東工廠是血汗工廠」。12年前,明揚也曾被員工指控超時工作、工作環境有害健康,求償資遣費敗訴。

明揚公司位在經濟部的加工出口區,近3年有連續針對超時裁罰,分別在民國110年罰5萬元、111年罰10萬元、112年15萬元,看起來有加重處罰。

勞動部指出,明揚位於屏東科技產業園區,自2018年迄今,執行過18場次安全衛生檢查,違反法條9項次,開罰3件、罰金20萬元。

桃園市產業總工會指出,明揚自稱幸福企業,去年營收甚至創歷史新高,但從紀錄來看,卻是間劣跡斑斑的血汗工廠,近2年每年發生11件職災,甚至連續2年有2起嚴重職災。

2、第一時間未提供易燃化學品配置地點

2018年桃園敬鵬大火造成6名消防員殉職、7名輕重傷,政府也對後續的工廠消防要求做出調整,並增訂消防法,其中重要的分別為以下兩點。

20-1條,現場各級搶救人員應於救災安全之前提下,衡酌搶救目的與救災風險後,採取適當之搶救作為,如現場無人命危害之虞,得不執行危險性救災行動。 21-1條,工廠之管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊。

若第一時間明揚有做到,或許能避免一衝進去就遇到爆炸的悲劇。

明揚工廠3大違失

1、工廠在22日當天下午5時10分就出現火災警訊,但工廠卻到5點31分才報案,且工廠管理人並未指派專人到現場協助救災,嚴重違規,因此該項依法開罰150萬元。

2、廠房囤放公共危險物品超過管制數量開罰30萬;工廠管理權人未提供化學品種類、數量,位置平面圖及搶救必要資訊開罰60萬。

3、明揚廠房內存放公共危險物品,超過管制數量。只能儲存100公斤有機過氧化物,但是依據相關談話紀錄、事證,判定儲存3000公斤的數量,事態嚴重。

殉職勇消

賴俊儒

殉職消防員賴俊儒過去曾在新竹關西消防分隊服務,是別人眼中熱情又開朗的大男孩。圖/新竹縣消防局

33歲的賴俊儒英文流利,與英國籍妻子的婚事受世紀疫情所阻,去年12月才登記結婚。新婚妻一頭褐色捲髮,家人已安排明年2月補辦婚禮,10月規畫到瑞士蜜月旅行,這次出任務卻一去不返。

賴母表示,看到火災新聞心裡就很不安,原以為兒子休假,沒想到會喪生火窟。她說兒子很優秀、以兒子為榮,他是一個很單純的孩子,事情來得太突然,實在無法接受。

賴父豎起大姆指說「我兒是這支」,沒有怪任何人,這是命。

賴俊儒英籍妻也強忍哀傷,在IG PO文說:「Thanks to everyone for the love and support」(感謝大家的愛護與支持),用文字向親友傳達「我很好,沒事」,令人心疼。

陳柏翰

屏東明揚大火殉職消防員陳柏翰。圖/取自陳柏翰臉書

32歲的陳柏翰個性陽光開朗,190公分的身高格外顯眼,因父親早逝,母親獨力扶養兩個兒子長大,經濟壓力大,他為分擔家計,選擇加入消防隊服務、弟弟則從軍,之後考量弟弟長期不在家,因此調回屏東方便就近照顧母親。

陳柏翰休假常帶母親出去享用美食,工作後存的第一筆錢,就是帶媽媽到歐洲旅遊,未婚的他有名交往多年女友,雙方已論及婚嫁,未料傳來噩耗。

陳柏翰的母親在家屬陪同下,到殯儀館認屍時哭到全身癱軟,甚至要坐上輪椅才能移動,因情緒過度悲傷身體不適,被送往醫院檢查。陳母的表妹說,孝順的陳柏翰排休就會回家陪伴母親和80多歲奶奶,也常視訊聯繫。

鍾吉垣

殉職消防員鍾吉垣高中時成績優秀,卻因父親心肌梗塞、身體不好,剛好舅舅也是消防員,他為了「想減輕爸爸的負擔」,放棄大學,要去當消防員。 圖/截自聯合影音網

38歲的鍾吉垣高中時成績優秀可以上國立大學,因父親在他高三時罹患心肌梗塞、身體不好,剛好舅舅也是消防員,為減輕家中經濟負擔,放棄大學報考警專當消防員,育有一子。

施寶翔

屏東明揚國際科技公司大火,殉職的消防員施寶翔(中)過去曾在花蓮縣消防局富里分隊任職,對於山域搜救內行的他,不吝指導後進。圖/翻攝花蓮縣消防局臉書

37歲的施寶翔和鍾吉垣是警專23期同學,育有6歲及4歲子女,出任務時常奮不顧身,多次被上級表揚,曾和陳柏翰等同仁登上屏東縣政府消防局109年度榮譽榜,沒想到這次和陳一起殉職。施母透露,她昨天接送孫子上學時還不敢讓孫子知道,深怕無法接受父親驟逝的事實。