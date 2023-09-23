明揚工廠爆炸…昏迷消防小隊長醒了 揭現場始末：來不及滅火就爆炸

屏東科技園區明揚國際科技公司廠房大火爆炸，逾100人傷亡及失聯，受傷昏迷的屏二分隊小隊長陳文川今天已甦醒，他向縣府還原現場證實，當時未噴水，也來不及使用滅火器，就遭遇爆炸。

屏東縣政府轉述陳文川的話表示，昨天下午5時55分抵達明揚廠房現場時，廠商提供「物質安全資料表」給消防隊員，確認需用乾粉滅火，但陳文川等消防隊員確認為化學物質洩漏，開始著裝進入搶救。

陳文川說，消防隊員下午5時59分持滅火器進入，發現火勢及煙霧瀰漫，帶隊指揮官下令立刻撤退，但撤退途中瞬間發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備還未使用，狀況突發凶猛。

縣府表示，現場爆炸發生後，確認大量人員受傷受困，立刻啟動大量傷病患機制，如今仍持續搶救失聯人員。

縣府統計，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒殉職；另陳姓、鍾姓、施姓消防員，搜救人員已尋獲2具遺體及1名消防員部分物件遺體，但因被燒得面目全非而無法辨識，有待DNA鑑定。總計6死（3消防、3員工）、4失聯（1消防、3員工），98傷。