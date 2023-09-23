快訊

影片曝光！明揚爆炸瞬間巨大火球 4消防殉職他沉痛：如血肉之軀拆未爆彈

明揚大火持續悶燒 怪手同步開挖發現1男1女 仍有5人失聯

休假去幫忙…殉職消防員賴俊儒下月蜜月旅行 母哭訴：這是天意嗎？

閃燃多可怕？溫度衝破500度「裝備也難擋」資深消防：幾無生還可能

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東明揚國際廠房昨晚爆炸，現場火勢猛烈。記者劉學聖／攝影
屏東明揚國際廠房昨晚爆炸，現場火勢猛烈。記者劉學聖／攝影

屏東高爾夫球製造商明揚國際廠房昨天(22日)傍晚爆炸起火，統計至23日零時30分，共100人就醫，其中1名消防員賴俊儒不幸殉職，對此，資深消防員解釋了「消防員殺手」閃燃的可怕，表示出現這情況，必須立即撤離，否則幾乎無生還可能。

資深消防員「Chiu桑」開設YouTube頻道，內容常提各式災難講解日常防火、防災、救護相關的小常識以及消防員的二三事，他曾在電視劇「火神的眼淚」熱播當時，解釋當中的專業術語和救災代號。

Chiu桑解釋，室內火勢擴大，燃燒時產生的可燃或不完全燃燒的可燃物就是「煙」，當煙上升到天花板會水平擴散，天花板的煙層溫度夠高，就會先燒起來，稱為滾燃(Rollover)，也叫做「天使之舞」，為閃燃的前兆。

如果在滾燃時沒有做出適當的降溫或處理，就會往閃燃的步驟前進，煙層夾帶高熱開始往下擴散，會把天使之舞覆蓋，這時候就會看不到火焰，其實火焰還在煙層中燃燒，煙層與無煙地方的界線叫做「中性帶」。

當煙層夾帶高熱開始往下擴散時，中性帶會隨著煙層增多而下降，最後沉到地板，包覆所有物品，此時若溫度達到發火溫度，室內所有物品會同時起火，沒被火焰燒到的地方也會開始燃燒，頓時陷入火海，這就是閃燃(Flashover)，閃燃不會產生衝擊波，而是瞬間的火焰席捲一切。

新興消防分隊分隊長柯博仁就曾指出，閃燃溫度會高達500度以上，一旦出現閃燃，火場有可能陷入火海，全面燃燒，消防員的裝備也幾乎難以抵擋，因此如果情況危急，會請同仁全部撤出。

爆炸 火災 屏東

延伸閱讀

影／屏東工廠爆炸瞬間巨大火球 4名消防員殉職義消弟兄沉痛

屏東工廠爆炸燒12小時！消防員賴俊儒殉職 友不捨湧臉書：不要鬧啦

明揚大火 王必勝：多人傷勢非常嚴重、急診還有消防員

屏東明揚大火延燒超過11小時 消防員累癱席地而睡

相關新聞

影／屏東工廠爆炸瞬間巨大火球 4名消防員殉職義消弟兄沉痛

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，6名員工失聯。嘉義市...

空拍／屏東工廠爆炸大火宛如戰場 空拍可見消防車被埋

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員持續搜救，早上找到兩名公司員工，皆已無...

明揚大火悶燒 怪手同步開挖發現1男1女5失聯

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，案發至今，火勢仍持續...

屏東工廠爆炸燒12小時！消防員賴俊儒殉職 友不捨湧臉書：不要鬧啦

屏東高爾夫球製造商明揚國際廠房昨天(22日)傍晚爆炸起火，統計至23日零時30分，共100人就醫，其中消防員賴俊儒殉職、賴母傷心欲絕表示「兒子10月才要去蜜月」，事情發生得太突然，讓人無法接受，許多朋友也相當不捨，紛紛到賴俊儒臉書留言，「拜託不是真的」。

火災爆炸威力驚人 鄰近前進國小窗戶震破10片

明揚國際科技昨傍晚發生大火，現場數度傳出爆炸聲響，臨近前進國小校園玻璃被震破10片，校方今到場清理，將盡快修復，學校今停...

閃燃多可怕？溫度衝破500度「裝備也難擋」資深消防：幾無生還可能

屏東高爾夫球製造商明揚國際廠房昨天(22日)傍晚爆炸起火，統計至23日零時30分，共100人就醫，其中1名消防員賴俊儒不幸殉職，對此，資深消防員解釋了「消防員殺手」閃燃的可怕，表示出現這情況，必須立即撤離，否則幾乎無生還可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦