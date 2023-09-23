閃燃多可怕？溫度衝破500度「裝備也難擋」資深消防：幾無生還可能
屏東高爾夫球製造商明揚國際廠房昨天(22日)傍晚爆炸起火，統計至23日零時30分，共100人就醫，其中1名消防員賴俊儒不幸殉職，對此，資深消防員解釋了「消防員殺手」閃燃的可怕，表示出現這情況，必須立即撤離，否則幾乎無生還可能。
資深消防員「Chiu桑」開設YouTube頻道，內容常提各式災難講解日常防火、防災、救護相關的小常識以及消防員的二三事，他曾在電視劇「火神的眼淚」熱播當時，解釋當中的專業術語和救災代號。
Chiu桑解釋，室內火勢擴大，燃燒時產生的可燃或不完全燃燒的可燃物就是「煙」，當煙上升到天花板會水平擴散，天花板的煙層溫度夠高，就會先燒起來，稱為滾燃(Rollover)，也叫做「天使之舞」，為閃燃的前兆。
如果在滾燃時沒有做出適當的降溫或處理，就會往閃燃的步驟前進，煙層夾帶高熱開始往下擴散，會把天使之舞覆蓋，這時候就會看不到火焰，其實火焰還在煙層中燃燒，煙層與無煙地方的界線叫做「中性帶」。
當煙層夾帶高熱開始往下擴散時，中性帶會隨著煙層增多而下降，最後沉到地板，包覆所有物品，此時若溫度達到發火溫度，室內所有物品會同時起火，沒被火焰燒到的地方也會開始燃燒，頓時陷入火海，這就是閃燃(Flashover)，閃燃不會產生衝擊波，而是瞬間的火焰席捲一切。
新興消防分隊分隊長柯博仁就曾指出，閃燃溫度會高達500度以上，一旦出現閃燃，火場有可能陷入火海，全面燃燒，消防員的裝備也幾乎難以抵擋，因此如果情況危急，會請同仁全部撤出。
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